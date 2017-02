Waldshut-Tiengen Auszubildende werkeln für das Abenteuerland des Familienzentrums

Das Lauchringer Abenteuerland erhält drei Vespergarnituren. Die jungen Helfer waren fünf Monate mit dem sozialen Projekt beschäftigt.

Das Abenteuerland des Familienzentrums Hochrhein nimmt immer weiter Form an. In der kommenden Woche steht der Richtfest an und auch an der Einrichtung wird gearbeitet. 15 Auszubildende des Möbelmarkts Dogern, der Möbelarena und des Möbelhaus Natura haben bunte Vespergarnituren für die integrative Einrichtung angefertigt. "Ihr könnt jetzt direkt in die Produktion gehen", kommentierte Ulla Hahn, Leiterin des Familienzentrums, bei der Übergabe begeistert die Arbeit der Azubis.

Die Idee dafür sei in einer Teamsitzung entstanden, erklärte Marion Kummle, verantwortlich für die Auszubildenden, die das Projekt zusammen mit Manuel Schwickert, Groß- und Einzelhandelskaufmann beim Möbelmarkt Dogern, begleitete. Sie hätten ein soziales Projekt machen wollen und Kontakt mit dem Familienzentrum aufgenommen. Im Oktober 2016 seien sie ins Gespräch gekommen, ergänzte Andreas Schumpp, stellvertretender Leiter des Familienzentrums und gelernter Modellbauer und Industrieschreiner. Kurz darauf habe man gleich losgelegt. Zuerst sei das Holz, das in einer Garage gelagert war, ausgehobelt worden, dann habe er auf einem Brettriss dargestellt wie das fertige Produkt aussehen solle, fuhr Schumpp fort. Die Jugendlichen seien in drei Teams aufgeteilt worden und hätten sich kurz darauf an die Arbeit gemacht. In nur zehn Treffen wurden die Garnituren fertig gestellt. Jede Gruppe hat die Vesperbänke ein bisschen anders zusammengebaut, hat die Bretter von oben oder unten angeschraubt und die Bänke in verschiedenen Farben gestrichen.

Das Projekt habe die Jugendlichen zusammengeschweisst, ist Marion Kummle überzeugt. Er sei noch nie ein solch großes Projekt angegangen, fuhr Schumpp fort. Die jungen Leute seien mit Begeisterung dabei gewesen, er habe selten so viel Engagement und Eifer gesehen. "Sie können stolz sein auf Ihre Auszubildenden", so Schumpp. Die 15 Helfer hätten viele Ideen gehabt und dabei Dunkelheit und Kälte getrotzt. "Ich habe selber einiges gelernt und das Ganze hat mir viel Spaß gemacht", bestätigte Schumpp. "Dieses erste soziale Projekt war ein Super-Einstieg und wir freuen uns auf weitere soziale Projekte", schloss Kummle .