Lauchringen Auszeichnung für eine noble Aufgabe

Die Gemeinde Lauchringen hat 33 Feuerwehrleute geehrt und 14 von ihnen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Bürgermeister Thomas Schäuble dankte den Feuerwehrmänner für ihre "noble Aufgabe" und ihre Engagement für die Gemeinde.

Lauchringen (neu) Sie retten Menschenleben, wenden Unheil ab, minimieren Schäden und schützen den Besitz der Bürger – alles ehrenamtlich und freiwillig. Die Gemeinde Lauchringen stellte ihre Feuerwehrmänner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einmal ins Rampenlicht. Bürgermeister Thomas Schäuble und seine Stellvertreter Rainer Höhl (Freie Wähler) sowie Hermann Pfau (CDU) zeichneten 33 Feuerwehrleute für ihren langjährigen Dienst aus. 14 von ihnen wurden nach einem Gemeinderatsbeschluss vom April zusätzlich zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Viele Ehrungen seien schon lange überfällig, erklärte Rathauschef Thomas Schäuble. Den Besitz der Lauchringer zu schützen, sei eine der nobelsten Aufgaben. In schlimmen Augenblicken behielten die Wehrmänner starke Nerven, seien schnell und zuverlässig an den Brennpunkten. Mit ein bisschen Stolz sagte Schäuble: "Alle Wehrleute haben eine hervorragende Ausbildung, und die Lauchringer Feuerwehr gehört zu den modernsten im Landkreis." Gemeinderat und Verwaltung seien stets darum bemüht, die Wünsche der Feuerwehr zu erfüllen. Selten habe man Gelegenheit, den Wehrleuten Dank auszudrücken. Schäuble: "Wir in Lauchringen wissen, was wir an Euch haben. Hier haben schon immer starke Persönlichkeiten ihren Dienst getan, hier sind kompetente Leute am Werk." Kommandant Bernhard Loll: "Zu einem guten Kommandanten gehört eine gute Mannschaft."

Die Geehrten