Lauchringen Ausstellung: Blick auf Zwischenräume

Manuela Strizek stellt im Familienzentrum Hochrhein in Lauchringen aus. Rund 25 Bilder sind unter dem Motto Zwischenräume zu sehen.

Lauchringen (ufr) Leuchtende Mohnblumen, ein prächtiger Pfau, sich überschlagende Wellen, die Bandbreite der Motive, die Manuela Strizek künstlerisch auf der Leinwand interpretiert, ist groß. Die 53-jährige Waldshuterin stellt zurzeit unter dem Motto "Zwischenräume" im Familienzentrum (FAZ) Lauchringen Arbeiten in Acryl, Aquarell und Mischtechniken aus. Das was über das reine Motiv hinausgeht, das was dazwischen passiert beim Malen und auch Betrachten der Bilder, zum Beispiel ein Reflex oder eine Stimmung, sind für Manuela Strizek die Zwischenräume, auf die es ankommt. Zwischenräume auch im Sinne von zur Ruhe kommen, um Dinge wahrzunehmen, die wir im meist hektischen Alltagsleben übersehen und die wir in Bildern wieder entdecken können wie zum Beispiel reflektierende Lichter auf Mohnblumen.

Die rund 25 klein- bis großformatigen Bilder sind bis Pfingsten zu den Öffnungszeiten im FAZ zu sehen und käuflich erwerbbar. Eröffnet wurde die Ausstellung im Rahmen eines Frauenfrühstücks, ein monatliches Angebot von FAZ- Mitarbeiterin Elisabeth Kaiser. Manuela Strizek sprach über sich, ihre Bilder und das Malen, das als Hobby angefangen, durch verschiedene Fortbildungen immer größere Kreise in ihrem Leben zog. Seit rund 15 Jahren gibt sie Malkurse für Kinder und Erwachsene an der Volkshochschule Waldshut. Sie hatte schon etliche Ausstellungen, zuletzt im Cafe Stellwerk Waldshut und im Museum Küssaberg. Auf vielen ihrer Bilder hat sie Eindrücke von Reisen verarbeitet: Beispielsweise in Namibia der Anblick von rennenden Wasserbüffeln oder in Norwegen das Nordlicht. Die Malerin motivierte die anwesenden Frauen auch, selbst mit dem Malen anzufangen. "Versuchen sie aber nicht, etwas Bestimmtes zu wollen, sondern versuchen sie loszulassen und schauen sie was passiert", gab sie ihnen mit auf den Weg.