Lauchringen Auf drei Rädern durch die Gemeinde: Das Familienzentrum ist mit einem neuen Hingucker unterwegs

Das Familienzentrum Hochrhein ist seit kurzem im Besitz einer Rikscha. Der blaue Hingucker soll für den Transport von Senioren und Kindern genutzt werden – und zum Spaß. SÜDKURIER-Online hat eine Probefahrt gemacht.

In Lauchringen ist ein neues Gefährt unterwegs und zieht die Blicke der Passanten auf sich. Das Familienzentrum Hochrhein (Faz) ist seit kurzem im Besitz einer Rikscha und hat die ersten Testfahrten hinter sich. "Sie ist ein absoluter Hingucker", freut sich Ulla Hahn, Leiterin der sozialen Einrichtung. Europaweit gebe es nur rund 25 dieser Modelle, eines davon nun in Lauchringen.

Eine kurze Probefahrt zeigt: ein wenig ungewohnt ist es schon, hinter dem Fahrer auf einer der beiden Sitzflächen Platz zu nehmen und sich bequem durch die Gegend kutschieren zu lassen. Passanten drehen sich um, winken, freuen sich, einige wirken gar irritiert. "Uns geht es erst einmal darum, die Rikscha bekannt zu machen. So etwas kennt man hier in der Region nicht unbedingt", sagt Ulla Hahn. Sie selbst sei durch ihre Tochter auf das Fahrzeug aufmerksam gemacht worden. Nach einem Besuch der Firma im Ortenaukreis war klar: Das passt perfekt zum Familienzentrum.

"Wir wollen die Rikscha für ältere Leute nutzen, die zum Arzt müssen oder einkaufen. Auch die Kinder freuen sich, wenn sie darauf mitfahren dürfen", sagt Ulla Hahn. Bei der Glücksspirale der Fernsehlotterie wurde mit diesem Konzept ein Antrag gestellt, um die Kosten von rund 12 000 Euro zu tragen – und genehmigt. "Rund 70 Prozent wurden damit gedeckt", so Hahn. Der restliche Betrag wurde durch Sponsoren und das Familienzentrum übernommen.

Drei freiwillige Rikscha-Fahrer wurden unter den Helfern des Familienzentrums bereits gefunden, Mitarbeiter Andreas Schumpp hat den Dreh bislang am besten raus. Denn das Rikschafahren will gelernt sein. "Es ist eine Frage der Übung und eine Umstellung. Auch wenn es nicht einfach ist, macht es viel Spaß. Aber vor allem die Lenkung ist etwas gewöhnungsbedürftig", erklärt Fahrer William Dunne. Der Lauchringer ist bereits seit einiger Zeit im Fahrdienst für Schulkinder aktiv, auch hier könnte die Rikscha manchmal zum Einsatz kommen. "Wir können uns die Rikscha-Nutzung bei vielen Dingen vorstellen, die wir bislang mit dem Auto machen, beispielsweise auch beim Seniorenplausch", sagt Ulla Hahn. Zwei Mitfahrer finden hinter dem Fahrer, der kräftig in die Pedale treten muss, Platz. Damit das auch bei voller Besetzung nicht zu anstrengend wird, hat das Dreirad einen Elektroantrieb zur Unterstützung, quasi eine E-Rikscha.

Eine spezielle Genehmigung ist dafür nicht nötig. "Würden wir Geld für die Fahrten kassieren, wäre das der Fall. Aber das haben wir mit der Rikscha nicht im Sinn, es soll keine feste Route geben, sondern es geht in erster Linie um Spaß und eine Form des Transports", so die Faz-Leiterin. Doch ein Weg könnte in Zukunft besonders begehrt sein: Vom Familienzentrum bis zum Abenteuerland, das derzeit in der Nähe des Schwimmbads gebaut wird, gibt eine Strecke, die fast komplett an der Wutach entlang führt und wie für die Rikscha gemacht ist.

Das Abenteuerland

Die Scheune des im Bau befindlichen Abenteuerlands nimmt weiter Form an. Die Holzbretter für die Verschalung wurden von der Frauengruppe des Familienzentrums gestrichen und werden nun von einem Bauunternehmen angebracht. Auch die Planung des Außenbereichs schreitet voran, geplant ist eine Naturbühne, ein Backhaus, Grillplatz und ein Bauwagen für die Kindergruppen. Die geplante Fertigstellung im Herbst könnte sich laut Auskunft von Ulla Hahn etwas verzögern. Spätestens im Frühjahr müsse alles fertig sein, denn für den 6. Mai ist die große Eröffnung geplant.