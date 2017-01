Lauchringen Alma Dreher aus Oberlauchringen feiert ihren 99. Geburtstag

Alma Dreher aus dem Löhnsweg 4 in Oberlauchringen feierte ihren 99. Geburtstag. Sie wurde auf der Marienhöhe im Odenwald in der Nähe von Moosbach bei Heilbronn geboren und ist dort zur Schule gegangen. Mit ihren Eltern kam sie 1932 nach Tiengen auf den Hasenhof, den ihre Eltern bewirtschafteten.

Im Jahr 1936 heiratete sie Karl Dreher und das junge Paar übernahm in Bechtersbohl das Gasthaus Hirschen mit der Landwirtschaft.

Was sie bis heute amüsiert, ist die Erinnerung, dass ihr damals als achtzehnjährige Wirtin einige nicht zugetraut haben, dass sie kochen kann. Andere hatten jedoch festgestellt, dass der Kartoffelsalat, den sie gekostet hatten, bestens geschmeckt hatte. Für drei Jahre übernahm dann das Ehepaar eine Landwirtschaft in Wehr, bis sie 1954 im damaligen Obereggingen das Gasthaus Wilder Mann übernahmen.

1965 zog das Ehepaar nach Lauchringen. Kurze Zeit später verunglückte Alma Drehers Ehemann. Sie nahm eine Arbeit zuerst in Lauchringen und dann bei der Firma May in Waldshut an. Ganze zwanzig Jahre arbeitete sie dort im Verkauf. Sehr gerne unternahm die überaus rüstige Rentnerin Reisen in ferne Länder wie Afrika, Russland, Syrien, Marokko oder Kenia. Eine ganze Reihe dicker Fotoalben zeugen davon und sind lieb gewonnene Erinnerungen. Sehr oft war sie bei den Reisen im Hotelbus unterwegs, was ihr viel Spaß bereitet. Auch jetzt ist die rührige Rentnerin noch immer an allem Neuen interessiert, backt noch selber Kuchen und Weihnachtsbrötchen, löst viele Rätsel und puzzelt gerne. Auch den kompletten Haushalt samt Kochen, Waschen und Putzen – erledigt sie noch immer allein. Gerne nimmt sie an kleineren Ausfahren der Senioren aus Lauchringen teil. Alma Dreher gratulieren neben ihren drei Kindern auch sechs Enkel und fünf Urenkel.