Lauchringen Allgemeinmedizinerin Paulina Hauck hat einen guten Start hingelegt mit ihrer Praxis in Lauchringen

Paulina Hauck hat sich gut eingelebt als Nachfolgerin von Allgemeinmediziner Helmuth Uhl. Das ausgelastete Team sucht allerdings Verstärkung, zurzeit können keine neuen Patienten angenommen werden.

Was oft nicht klappt, hat in Lauchringen ein glückliches Ende gefunden: Paulina Hauck hat Anfang Juni die Praxis für Allgemeinmedizin von Helmuth Uhl übernommen, der in den Ruhestand geht. Sie ist jetzt für die rund 1900 Patienten der Praxis da. Die langjährigen Medizinischen Fachangestellten der Praxis, Jennifer Bittl, Erika Ostertag und Gudrun Morath, unterstützen Paulina Hauck, nur Christa Hausy wird die Praxis demnächst verlassen und in den Ruhestand gehen.

Die ersten Ansprechpartner der Patienten werden also die vertrauten Personen sein, bevor sie mit Paulina Hauck ihre neue Ärztin kennenlernen: Eine 38-jährige gebürtige Polin, die fließend deutsch spricht. Ihre Mutter ist ebenfalls Ärztin und leitet in Polen ein Facharztzentrum. Paulina Hauck hat in Graz promoviert und zuvor in Neu Guinea an einem medizinisch-humanitären Projekt mitgewirkt. Weitere berufliche Stationen waren unter anderem Erlangen und New York. Nachdem sie ihren deutschen Mann kennengelernt hatte, kam sie 2009 nach Deutschland und machte in den Folgejahren in Krankenhäusern und Arztpraxen ihren Facharzt für Allgemeinmedizin. Außerdem brachte sie zwei Kinder zur Welt.

Allgemeinmedizinerin zu werden, war immer ihr Ziel. „Er hat ein breites Spektrum, er wirft nicht nur einen kurzen Blick auf die Patienten, sondern begleitet sie durchs Leben, als Allgemeinmediziner sieht man die Patienten ganzheitlich in ihrer Umgebung, ihren besonderen Umständen, das ist für mich das Schöne“, sagt Paulina Hauck. Sie ist nicht „nur“ klassische Medizinerin, sondern auch in Komplementärmedizin, sprich Naturheilkunde ausgebildet. Rund drei Wochen ist sie jetzt regelmäßig in der Praxis und ihre Ängste, dass vielleicht niemand kommt, haben sich in Luft aufgelöst. „Es war unglaublich, ein Patient hat mir Blumen gebracht, ein Kind mir einen süßen Riegel geschenkt und viele haben sich bedankt“, erzählt sie.

Etwas mehr Kopfzerbrechen macht ihr noch die unternehmerische Seite ihres neuen Jobs, die neu für sie ist. Und die wie bei jedem neu gegründeten Unternehmen, mit einem Risiko verbunden ist. Allerdings kann sie auf die Unterstützung von Helmuth Uhl, mit dem sie außerdem nach wie vor gemeinsam Hausbesuche macht, zählen. Und auch ihr Mann, der seinen stressigen Job als Geschäftsführer mit der Elternzeit getauscht hat, hilft ihr mit. Der Start ist also geglückt. „Es läuft gut“, resümiert Paulina Hauck. Neue Patienten können allerdings derzeit nicht angenommen werden, bevor das Team Verstärkung hat.

Verstärkung gesucht

Die Praxis für Allgemeinmedizin von Paulina Hauck in der Lauchringer Hoh-rainstraße 28 sucht zum baldmög-lichen Eintritt eine(n) Allgemeinmedi-ziner/in und eine weitere Medizinische Fachangestellte. Telefon: 07741/35 30.