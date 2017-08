Lauchringen Abkühlung während der heißen Tage: Freibad Lauchringen wartet mit vielen Attraktionen auf

Während der heißen Tage ist eine Abkühlung im Lauchringer Schwimmbad für viele eine willkommene Abwechslung – Die Einrichtung hat ein großes Einzugsgebiet und viel zu bieten.

Sonntagnachmittag in Lauchringen, die Sonne steht hoch am Himmel, viele Menschen sehnen sich nach einer Abkühlung. An solchen Tagen kommen bis zu 3000 Badegäste ins Lauchringer Freibad.

Darunter seien natürlich nicht nur Lauchringer, erklärt Wolfgang Kromer, Bäderbetriebsleiter. Das Freibad habe ein sehr großes Einzugsgebiet, schließlich sei es eines der größten Bäder der Hochrhein-Region. Und die Liste der gebotenen Attraktionen ist lang: Sprungturm, Trampolin, Bolzplatz, Schwimmbecken, Planschbecken, Volleyballfeld, 64-Meter-Rutsche, Strömungskanal, Wasserdüsen, Grillstellen, Slacklines, kostenloses W-Lan und mehr.

Die 1900 Quadratmeter Wasserfläche, mit etwa 3000 Kubikmetern Wasser, werden von einer Solarheizung auf – je nach Wetter – etwa 24 Grad Celsius gehalten. Dazu wird das Wasser, welches aus einem eigenen Trinkwasserbrunnen kommt, durch Gummischläuche geführt. In diesen heizt die Sonne das Wasser auf. Zur Nacht werden die Becken abgedeckt, so soll die Wärme im Wasser gehalten werden. Permanent muss den Becken auch etwas Frischwasser zugeführt werden. Das überschüssige Wasser gehe aber nicht verloren, es werde zur Reinigung der Filter verwendetet, betont Bäderbetriebsleiter Kromer.

Trotz Heizung ist der Besucherandrang stark wetterabhängig: Im Mai wurden 13 000 Besucher gezählt, im Juni 26 000. Der Juli brachte nur 17 000 Besucher. „Das ist ein relativ schlechter Monat gewesen“, resümiert Kromer.

Die erste Badesaison eröffneten die Lauchringer 1974, bei gleicher Beckengröße wie heute. Lediglich das Planschbecken war kleiner. 1984 kam die große Rutsche dazu. Von 1992 bis 1994 wurde das Freibad komplett erneuert, natürlich immer im Winter.

Auch heute bedeutet der Winter nicht Urlaub für Wolfgang Kromer und seine Kollegen. Im März beginnt das Freibadjahr für die Angestellten. Es wird renoviert und gewartet, Wasser abgelassen und geputzt. Mit den ersten Sonnenstrahlen wird Anfang Mai die Badesaison dann eröffnet. Jetzt hat das Bad an sieben Tagen in der Woche geöffnet, auch bei schlechtem Wetter. Saisonende ist Mitte September. Es wird alles winterfest gemacht und mit den Reparaturen und obligatorischen Wartungsarbeiten begonnen.

Ab Mitte November fällt das Schwimmbad mit seinen Angestellten dann in den „Winterschlaf“, wie Kromer es nennt. Bis dahin werden er und sein Team in dieser Saison aber bestimmt noch viele Tausend Besucher im Lauchringer Freibad begrüßen können – wenn das Wetter mitspielt.