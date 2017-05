Waldshut-Tiengen 15 Jahre Forrest Funk: Das wird an zwei Festival-Wochenenden gefeiert

15 Jahre Forrest Funk: Das wird an zwei Festival-Wochenenden gefeiert

Seit 15 Jahren zieht der Musikverein Oberlauchringen mit dem Forest-Funk-Festival Musikliebhaber auf den Waldfestplatz. Zum Geburtstag hat sich der Verein etwas besonderes einfallen lassen: Neben dem eigentlichen Festival mit sechs Bands (27. Mai) kommt eine Woche später (2. Juni) die bayerische Kultband La Brass Banda nach Oberlauchringen. Auf was Sie sich freuen dürfen, lesen und hören Sie hier.

Lauchringen – Bayrische Urgewalt wird Oberlauchringen „heimsuchen“: Die Kultband La Brass Banda, die im bayrischen Dialekt mit einem wilden Musikmix aus Volksmusik, Ska, Punk, Funk, Techno und Balkan Beats Jung und Alt gleichermaßen mitreißt, macht auf ihrer Bierzelttournee auf dem Waldfestplatz halt. Und das Wochenende zuvor werden dort mit Russkaja aus Wien (traditionelle russische Musik mit Ska- und Rockbeats), I-Fire aus Hamburg (Reggae), Antiheld aus Stuttgart (Straßenköterpop) und den lokalen Musikern Rocco Costa & Soundstation (Rock-, Pop- und Soul-Hits) sowie Color Man (Rap und Hip Hop) fünf weitere Bands den Waldboden zum Beben bringen.

Mit den beiden Veranstaltungen feiert das weit über die Region hinaus bekannte Forrest Funk-Festival des Musikvereins Oberlauchringen seinen 15. Geburtstag. Während man bei La Brass Banda etwas tiefer für den Eintritt in die Taschen greifen muss (40 Euro im Vorverkauf), ist der Abend mit den fünf Bands zu den üblichen Forrest-Funk-Bedingungen zu genießen (15 Euro). Die Jubiläumsedition von Forrest Funk wird eine „Super Sahne Sause“, so steht es zumindest auf den Plakaten und Flyern, die mit großer kreativer Energie von Daniel Gerteiser gestaltet wurden.

Einfallsreichtum und Witz hat der MV Oberlauchringen auch bei seinem Bewerbungsvideo (zu sehen auf www.mvoberlauchringen.de und www.forrest-funk.de) für La Brass Banda bewiesen. Die Musiker haben in reinstem Alemannisch 15 Gründe genannt, warum die bayrische Band auf ihrer Bierzelttour ins kleine Oberlauchringen kommen „muss“, dies sind einige davon: „mir hän richtig guets Bier, di hübschesten Mädl in jeder Hoorfarb und mir sin abartige Festsäu“. Im Frühsommer vergangenes Jahr lief die Bewerbung. Dass sie erfolgreich war, erfuhr Heiko Probst am Telefon. „Ich habe das Fenster aufgerissen und ja hinaus geschrien, es war einfach ein unglaubliches Gefühl“, beschreibt er seine erste Reaktion.

Bei ihm und Claudio Spitznagel laufen beim MV Oberlauchringen die Fäden für die Organisation des Festivals zusammen. Für den Musikverein geht mit dem Kommen von La Brass Banda ein seit Jahren gehegter Traum in Erfüllung. Jetzt hoffen alle, dass das Wetter passt und an den beiden Festwochenenden – auch tagsüber ist wie immer etwas geboten – die Fans den sechs Bands zeigen, wie ausgelassen man im Oberlauchringer Wald feiert.

Das Programm