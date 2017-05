Küssaberg Zwei Autofahrer am Kreisverkehr bei Kadelburg verletzt

Am Kreisverkehr bei Kadelburg wurden zwei Autofahrer am Freitag bei einer Kollision schwer verletzt. Der Unfall löste erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr aus.

Zwei Autofahrer wurden schwer verletzt bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr vor Küssaberg-Kadelburg. Der Unfall wurde der Polizei am Freitag gegen 17.45 Uhr gemeldet. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger Mann mit einem grauen SUV die L 161 vom Kreisverkehr in Richtung Kadelburg und geriet auf die linke Fahrbahnseite. Dort prallte er frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, das von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Beide Autofahrer wurden nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. An beiden Wagen entstand nach Polizeiangaben Totalschaden. Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen (Telefon 07751/896 30) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Unfallursache oder dem Fahrverhalten des grauen SUV vor dem Zusammenstoß machen können.