Küssaberg Zum Anwohnergespräch in Rheinheim zur Verkehrsregelung kommen viele Interessenten

Viele betroffene Anwohner nutzen die Chance zum Gespräch mit Bürgermeister und Gemeinderäten über die Entwicklung des Verkehrs in Rheinheim.

So voll hat man den Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung selten gesehen. Bürgermeister Manfred Weber begrüßte mit den Rheinheimer Gemeinderäten Brigitte Rossa, Susanne Böger, Arthur Ips und Rolf Küpfer sowie Franziska Sackmann, zuständige Mitarbeiterin der Gemeinde, die Interessenten am Anwohnergespräch zur Verkehrsregelung. Deutlich wies Weber darauf hin, dass der Vorschlag von Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank, den Lastwagenverkehr auch über Rheinheim umzuleiten, vom Tisch ist. "Wir haben sofort reagiert", sagte Weber.

Mit einem Rückblick auf 2014 beschrieb er die Entscheidung für die heutige Verkehrsregelung. Seit Eröffnung der Stempelstelle wachse wöchentlich die Zahl der Schweizer, die diese nutzen – was die Situation im Rathausring verbessere. Wobei Weber aufmerksam machte: "Wir sind noch nicht in der Adventszeit." Der Gedanke an noch mehr Verkehr bereitet einigen Betroffenen der Verkehrsregelung Magenschmerzen, da sich von der Zollbrücke aus öfter ein Rückstau über die Zurzacher Straße bis weit auf die Landesstraße L 161 bildet und so ein schnelles Heimfahren nicht möglich wäre.

Die Gemeinde hatte als Vorbereitung zum Anwohnergespräch erste Ideen der Bürger geprüft. Weber berichtete, dass die Idee eines Berechtigungsscheins zur Durchfahrt voraussichtlich keine großen Chancen hat. Er sicherte aber zu, dies mit den beteiligten Behörden abzuklären. Auch von einer zusätzlichen Beschilderung "Anwohner/Anlieger frei" raten die zuständigen Verkehrsbehörden ab, da sich erfahrungsgemäß viele das Recht herausnähmen, ein "Anliegen" in dem Bereich zu haben.

Matthias Schleicher, Anwohner des Rathausrings, bedankte sich bei der Gemeinde für den jahrelangen Einsatz: "Wir merken die Entlastung langsam." Von einem Abbau der Schilder oder zu schnellem Handeln rät er ab. Prinzipiell findet er das Anlieger-frei-Schild gut, allerdings erst nach einer Festigungsphase – zum Beispiel ab dem 1. Januar 2018, wenn sich die Nutzer des zurückgestellten Stempelpunktes daran gewöhnt haben. So sieht es auch Manfred Weber: "Die Gewöhnungsphase sollten wir nicht stören." Viele Anwesende stimmten dem zu.

Ein weiterer Vorschlag ist, das Anlieger-frei-Schild zeitlich zu begrenzen. Man könne sich an den Öffnungszeiten des Stempelpunkts orientieren, schlagen Anwohner vor. Man stimmte ab, welche Ideen zur Verbesserung von der Gemeinde geprüft werden. Klarer Favorit ist der Berechtigungsschein, gefolgt von dem Anwohner-frei-Schild nach einer Eingewöhnungsphase. Auch die zeitliche Begrenzung der Durchfahrt wird von der Gemeinde als Möglichkeit geprüft. Weber versicherte, die Verkehrsregelung für die Betroffenen so optimal wie möglich zu gestalten.

Die Entwicklung

Seit vielen Jahren kämpft die Gemeinde um eine Entlastung des Rathausrings, der durch das Zollgebäude täglich bis zu 2000 Autos aufzuweisen hat. Zum 1. Juni hat Rheinheim einen "zurückgestellten Stempelpunkt" in den Räumen der Gemeindeverwaltung genehmigt bekommen. Einkäufe bis 275 Euro dürfen dort abgestempelt werden. 90 Prozent aller Einkäufe der Schweizer liegen unter diesem Betrag. Mittelfristig rechnet man mit einer Entlastung von bis zu 80 Prozent für den Rathausring. Aktuell liegt man bei circa 50 Prozent. Da viele Schweizer die Austraße als Abkürzung zum Zoll nutzen, wurde diese für die Durchfahrt aus Richtung der Gemeinde gesperrt. Die neue Verkehrsregelung sorgt nicht nur für Freude bei den Anwohnern. Hieraus entstand eine Unterschriftenaktion mit der Bitte um ein Anwohnergespräch, welches am vergangenen Freitag stattfand.