Küssaberg Zertifikate für zehn Rettungsschwimmer gab es bei der DLRG Küssaberg

Die DLRG blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Es gibt ein Lob von Bürgermeister Manfred Weber für die wertvolle Arbeit der Ortsgruppe.

Küssaberg – Voll besetzt war der Nebenraum im Gasthaus Rheintal in Reckingen als die DLRG-Ortsgruppe Küssaberg zur Hauptversammlung zusammenkam. Es mussten extra Stühle besorgt werden, um allen einen Platz zu bieten. Geladen waren Gäste wie Bürgermeister Manfred Weber sowie Abordnungen der Küssaberger Feuerwehr, der vom Roten Kreuz, den DLRG-Gruppen Klettgau, Bezirk Hochrhein, und der OG-Waldshut-Tiengen. Dazu gesellten sich weit mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vereins, der zurzeit aus 66 Mitgliedern besteht, 38 davon sind Kinder und Jugendliche, 28 Personen sind Erwachsene.

Der Ortsgruppen-Vorsitzende Ludwig Nies freute sich über die große Teilnahme der Mitglieder und eröffnete die Versammlung mit den Worten: "1998 hat man uns schon als wahrscheinlich sterbende Ortsgruppe abgestempelt, aber seht her: Wir leben noch und sind immer noch voller Energie. Dazu kommt, dass wir in diesem Jahr am 8. April unser 50-jähriges Bestehen feiern können und werden. Dazu kommt dieses Jahr noch eine Teilnahme an der grenzüberschreitenden Kulturnacht, auch beim Programm Kooperation Schule-Verein. Zudem ist am 22. Juli 2017 wieder eine Pool-Party geplant.“

Er gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, so zum Beispiel auf die Teilnahme an der Kooperation Schule-Verein. Es nahmen 21 Schüler teil und wurden von neun Mitgliedern der DLRG betreut. Nach vielen Jahren der Abstinenz wurde auch wieder an der Ferienfreizeit der Gemeinde Küssaberg teilgenommen und dort waren ebenfalls 21 Kinder anwesend. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs für die Mitglieder wurde organisiert.

In der Zeit von 27. Juni bis 8. Juli wurde auch unter der Leitung von Ludwig Nies ein Anfängerschwimmkurs für Kinder angeboten, an dem 26 Kinder teilnahmen. 13 Ausbilder unterstützen Nies dabei. Parallel dazu wurde auch ein Kurs für Erwachsene angeboten, der von zwei Frauen genutzt wurde. In diesem Jahr sollen die Kurse noch einmal angeboten werden. Bürgermeister Weber zeigte sich in seiner Begrüßungsansprache begeistert und voll des Lobes für die wertvolle Arbeit, die die DLRG OG-Küssaberg für die Gemeinde und ihre Bevölkerung geleistet habe.

Erfreulich sei auch, dass die Jugend im Verein so tatkräftig mitwirke und zahlreiche Aufgaben im Verein übernehme. So werde beispielsweise jedes Jahr geholfen, das Schwimmbad Reckingen unter der Leitung des Bademeisters Rino Schärrer wieder für die Badesaison herzurichten und auch den dazugehörenden Zeltplatz auf Vordermann zu bringen und aufzuräumen. In der Zeit von 22. Mai bis 11. September 2016 wurde außerdem an 18 Sonn- und Feiertagen die Beckenaufsicht im Schwimmbad Reckingen übernommen. Acht Wachgänger und neun Wachhelfer sorgten am Beckenrand für die Sicherheit der Badegäste.

Ein Höhepunkt der DLRG-Versammlung war die Übergabe der Urkunden und Ausweise für neun Rettungsschwimmer in Bronze und einem in Silber. Der Vorsitzende Ludwig Nies übernahm diese Aufgabe gerne mit den Worten: „2016 konnten insgesamt 42 Abzeichen und Urkunden vergeben werden, darauf sind wir auch stolz.“