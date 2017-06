Hohentengen/Küssaberg/Klettgau Zehn Kinder und ein Erwachsener erleben ihre Taufe in den Fluten des Rheins

Die Kirchengemeinden Klettgau und Küssaberg feiern Taufen beim Pfingstgottesdienst. Die idyllische Atmosphäre lockt auch Spaziergänger zum Mitfeiern an.

Auch in diesem Jahr feierten am Pfingstsonntag die evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und Küssaberg wieder den traditionellen Taufgottesdienst am Rheinufer bei Herdern. Zehn Kinder und ein Erwachsener aus den Gemeinden Küssaberg, Klettgau und Wutöschingen wurden in den doch noch recht kühlen, klaren Fluten des Rheins bei knapp 18 Grad Wassertemperatur von Pfarrer Thomas Kaiser und Pfarrerin Andrea Kaiser getauft.

Beim Rastplatz Laufenloh wurden Stühle und Bänke direkt mit Blick aufs Rheinufer aufgebaut, ein Altar mit regenbogenfarbener Altardecke zog die Blicke auf sich. Einige Spaziergänger und Wanderer, die bei strahlendem Sonnenschein ganz zufällig vorbeikamen, nahmen neben der großen Schar Gottesdienstbesucher, die teilweise auch auf Picknickdecken saßen, gerne Platz, um dem unkonventionellen Pfingstgottesdienst beizuwohnen.

Mit der musikalischen Umrahmung einer kleinen Band mit Gitarre, Geigen und Cajon erklangen passend zum Gottesdienst aus den Kehlen aller Anwesenden fröhliche christliche Lieder. Vor Begeisterung und mit bester Stimmung klatschen die Gäste den Rhythmus. Als Symbol für besondere menschliche Kontakte und Verbindungen der Liebe und des gegenseitigen Vertrauens, der Vereinigung im gutem Geist, der gegenseitig stärkt und Kraft gibt, knüpften die Gottesdienstbesucher, die teilweise auch aus ganz anderen Regionen Deutschlands und aus der benachbarten Schweiz angereist waren, rote Schnur-Enden zusammen, um damit ein symbolisches Netz des Verständnisses und der Liebe um einen Baumstamm am Rheinufer zu weben.

In ihrer Predigt nahm Pfarrerin Andrea Kaiser Bezug auf den Heiligen Geist im zweiten Brief an Timotheus, in dem es heißt: „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Besonders in Anbetracht aller schlimmen Geschehnisse des Terrors in der heutigen Zeit sei es wichtig, sich der Kraft der Verbindungen im guten Geist, der Stärke der Liebe und des Vertrauens bewusst zu machen, statt sich durch Angst terrorisieren zu lassen. Um diesen Gedanken der Pfingstgeschichte zu unterstreichen, sangen alle Gottesdienstteilnehmer gemeinsam das Lied „Gut, dass wir einander haben“.

Einige Taufgesellschaften blieben auch nach dem offiziellen Teil des Taufgottesdienstes noch gern am Rheinufer zu einem kleinen Umtrunk sitzen und genossen die herrliche Atmosphäre im Schatten unter den Bäumen in frühlingshafter Natur mit Vogelgezwitscher und dem Rauschen des vorbeiströmenden Wassers.