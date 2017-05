Küssaberg Wechsel an der Spitze des Narrenvereins Dangstetten

Sven Volk löst Monika Mayer als Vorsitzende des Narrenvereins Dangstetten ab. Neue Stellvertreterin ist Ramona Tauscher.

Küssaberg (kur) "Ich verlasse ja den Verein nicht, ich bleibe Euch erhalten, aber jetzt muss ich mich erst einmal um meinen Nachwuchs kümmern, der bald auf die Welt kommt". Mit diesen Worten übergab Monika Mayer, Vorsitzende des Narrenvereins Dangstetten, ihr Zepter an Sven Volk als würdigen Nachfolger. Volk hatte dies unter anderem bereits am Dangstetter Narrentreffen bewiesen, als er zusammen mit Bürgermeister Manfred Weber auf erhöhtem Podest den Umzug in Dangstetten kommentierte, der unter dem Motto "Märchen" zahlreiche Narrenvereine und noch mehr Zuschauer begeisterte.

Die Neuwahlen übernahm gekonnt Bürgermeisterstelllvertreter Arthur Ips. Mit den besten Grüßen der Gemeinde betonte er: "Wir sind froh, das es noch solche Vereine wie Euch gibt, die die Tradition und das Brauchtum so hoch halten wie ihr!" Mayer, die bald ein neues Mitglied des Vereins auf die Welt bringen wird, wurde von Volk mit einem Blumenstrauß und einem Geschenk des Vereins verabschiedet. Das Geschenk musste gleich ausgepackt werden und stellte sich als ein Buggy heraus, worüber sich Monika Mayer riesig freute. Der neue Vorsitzende bat in seiner Antrittsrede die Mitglieder um Mithilfe bei den Vorbereitungen zum nächsten Narrentreffen, was nächstes Jahr in Kadelburg stattfindet. 2019 sind sie dann in Reckingen dabei.