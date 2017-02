Warnung vor dubiosen Anrufern

Die Polizei warnt vor dubiosen Anrufen eines angeblichen Stromanbieters.

Am Donnerstag wurde eine Frau in Küssaberg von einer gut Deutsch sprechenden Frau mit osteuropäischem Akzent angerufen, im Display erschien eine Mobilfunknummer. Die Anruferin gab an, dass sie einen Außendienstmitarbeiter zur Beratung vorbeischicken würde, da bei der Küssabergerin enormes Einsparpotential bei den Energiekosten festgestellt worden sei. Die angerufene Frau, der die Gesamtumstände verdächtig vorkamen, beendete das Gespräch, ohne auf das Angebot einzugehen. Die Polizei rät in diesen Fällen zur Vorsicht. Bei Anrufen angeblicher Firmen sollten keinesfalls Details wie Anschrift, Kontoverbindungen oder ähnlich sensible Daten genannt werden. Seriöse Firmen unterbreiten ihre Angebote sicher auch in schriftlicher Form, so dass der Kunde dies mit den Angeboten anderer Firmen vergleichen und das für ihn am besten geeignete Produkt auswählen kann. Mitarbeiter von Versorgungsbetrieben, die zum Beispiel Zählerstände ablesen müssen, können sich in der Regel ausweisen, ansonsten sorgt ein Anruf beim Auftraggeber für Sicherheit.