Küssaberg Viel Lobfür Asylkreis

Das Team des Helferkreises ist nach wie vor hoch motiviert und findet gemeinsam mit Vereinen viele Möglichkeiten für ein harmonisches Miteinander.

Küssaberg (tpr) Seit rund einem Jahr kommt der Asylkreis regelmäßig zusammen. Seit dem ersten Treffen ist schon viel passiert. Die Arbeit wäre ohne den Helferkreis nicht machbar, lobte Birgit Ebi, Mitarbeiterin der Gemeinde und Gemeinderat Bernhard Reichmann bedankte sich bei den Anwesenden für ihre tolle Arbeit. Anlässlich des aktuellen Treffens sprach Anneli Ahnert von der kirchlichen Arbeitsgemeinschaft Caritas und Diakonie zum Thema „Grenzen im Ehrenamt“. Der Vortrag kam gut an, zeigte persönliche, rechtliche und gesellschaftliche Grenzen auf.

Akzeptanz von beiden Seiten ist ein wichtiger Aspekt. Nach wie vor sei das Hauptproblem die Verständigung. Oft unterstützen die Kinder der Familien den Helferkreis und übersetzen. Durch den Kindergarten und die Schule lernen sie sehr schnell Deutsch. In den nächsten Tagen kommt eine weitere Familie, die in Küßnach wohnen wird. Hierfür sucht Birgit Ebi noch dringend Mitbürger, die bereit wären, das Ehepaar mit ihren vier Kindern zu unterstützen. Ein Kind benötigt aufgrund seiner Behinderungen ärztliche Betreuung. Wer sich vorstellen kann, der Familie bei der Eingewöhnung zu helfen oder prinzipiell gerne im Asyl-Kreis mitmachen würde, soll Kontakt mit Birgit Ebi aufnehmen, unter der Telefonnummer 07741/60 01 40.

Neben der Unterstützung der Flüchtlinge organisieren die Helfer unter dem Motto „Miteinander leben“ verschiedene Aktionen. Gerade aktuell fand das erste gemeinsame Kochen – organisiert von dem Verein Boje in der Gemeinschaftsschule in Rheinheim statt. Jeder steuerte etwas bei und so gab es reichlich Auswahl – von Rösti mit Zürcher Geschnetzeltem über Bosnische Sarma (Krautroulade) bis zur Syrischen Kibbeh (einer Mischung aus Bulgur und Fleisch). Die Kinder spielten Tischfußball, Fangen oder malten.

Man kam zusammen und unterhielt sich, lernte sich kennen. Der Vorstand der Boje zeigte sich zufrieden und sprach von einer „runden Sache“, die wiederholt werden sollte. Zudem versuchen Terry Powell, Marlies Eckert und Barbara Reichmann ein regelmäßiges Treffen zu organisieren. Hier soll eine zusätzliche Möglichkeit entstehen, sich kennenzulernen. Gemeinsam Kaffee trinken, sich unterhalten, die Möglichkeit etwas Handwerkliches zu machen – das stellen sich die drei Frauen vor. Ein Netzwerk soll entstehen, dass bei alltäglichen Problemen schnell und unkonventionell helfen kann.