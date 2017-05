Küssaberg Unmut über Sachbeschädigung auf der Küssaburg

Unbekannte verursachen Müll und zerstören dabei auch Abfallbehälter. Der Küssabergbund zeigt sich verärgert, dass mit solchen Aktionen Geschichte und Kultur zerstört wird.

Küssaberg – Die Ruine Küssaburg, als Wahrzeichen des Landkreises Waldshut ist wieder einmal von Vandalen besucht worden. Diese Nachricht erreichte uns am letzten Montagnachmittag. Darauf wurde der Küssaburgbund informiert, der sich sogleich auf den Weg machte, nach dem rechten zu sehen. Es bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung.

Nicht nur, das überall Müll herum lag, nein auch wurde ein Abfallbehälter so demoliert, das er erst repariert werden muss, um wieder aufgestellt werden zu können.

Edgar Koller vom Küssaburgbund betreut seit zehn Jahren die Küssaburg: „Während dieser Zeit hat das Müllvolumen deutlich zugenommen.“ Im Einzelnen sind es vor allem Flaschen, auch Pfandflaschen und -dosen, Einweggeschirr und Einweggrills aus Alu, was ebenfalls mehr geworden ist. Diese Alugrills würden oft auf die Tische gestellt und beschädigen durch ihre Hitze deren Holz, erklärt Koller. Viele Besucher der Küssaburg beweisen täglich, dass sie Interesse an der Vergangenheit, insbesondere an der Geschichte der Burgruine Küssaberg haben. "Was sollen die Kinder, die die Burg besichtigen denken, wenn sie statt Burgruine nur Müll sehen. Ganze Schulklassen, Kindergärten und Touristen kommen zur Besichtigung und finden Müll vor, nicht auszudenken."