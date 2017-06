Küssaberg Überraschend: Priska Vago tritt als Vorsitzende vom Organisationskomitee der Kulturnacht zurück

Das Organisationskomitee ist mit der 7. Kulturnacht äußerst zufrieden. Viele Künstler wünschen sich die Veranstaltung auf zwei Tage auszuweiten. Mit Bedauern gibt Mitinitiatorin Priska Vago ihren Rücktritt aus dem OK Küssaberg bekannt. Sie möchte künftig ein bisschen mehr privatisieren. Die Nachfolge ihres Amtes übernimmt ihr Mann, Osvaldo Vago.

Küssaberg – Die Küssaberger Mitglieder des Organisationskomitees "grenzüberschreitende Kulturnacht" Küssaberg, hatten die deutschen Aussteller zu einer Bilanz der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung eingeladen. Es wurde ein Abend der Rückblicke von Erfahrungen und Wünschen für die nächste Kulturnacht, die für den 4. Mai 2019 vorgesehen ist. Meldungen dafür können bereits schon jetzt entgegengenommen werden.

Mit Bedauern erklärte Priska Vago an diesem Abend ihren Rücktritt aus dem OK Küssaberg. "Ich möchte mich gerne zurückziehen und ein bisschen mehr privatisieren. Im Hintergrund bleibe ich Euch aber erhalten." Die Nachfolge ihres Amtes übernahm ihr Mann, Osvaldo Vago. Ihm zur Seite steht in Zukunft Wolfgang Zimmermann, der auch gerne seine Erfahrungen einbringen wird.

Einen durchaus positiven Rückblick von der 7. Veranstaltung grenzüberschreitenden Kulturnacht konnte das Organisationskomitee Küssaberg den anwesenden geladenen Künstlern vorweisen. Vorsitzende Priska Vago bedauerte, das nicht alle geladenen Gäste gekommen waren. "Wir haben soviel positive Rückmeldungen erhalten, die sicher auch die abwesenden Künstler interessiert hätten." Da war von guter Organisation bis hin zu den einzelnen außergewöhnlichen Ausstellern die Rede. Priska Vago konnte sogar von einer Steigerung der Gäste berichten. "Im Gegensatz zu den vergangenen sechs Kulturnächten, konnte eine Zunahme von knapp 20 Prozent festgestellt werden, trotz des schlechten Wetters, was wir erwischt haben." Besonders die gute Zusammenarbeit mit der Schweiz wurde von ihr betont. Ein spezieller Dank galt den Sponsoren und vielen Helfer.

In der anschließenden Diskussion wurde seitens der Künstler die Frage gestellt, ob man denn nicht aus der Kulturnacht nicht eine zweitägige Veranstaltung machen könnte: nicht nur wie bisher samstags von 16 bis 1 Uhr nachts, sondern von 16 bis 24 Uhr und am nächsten einen Familientag von 10 bis 15 Uhr folgen lässt. Diese Anfrage wurde gerne aufgenommen und soll mit den Schweizer Partnern erörtert werden.

Auch ein Wechsel der Räumlichkeiten wurde vorgeschlagen, um den Gästen nicht immer die gleichen Ausstellungsräume zu bieten. Dies nahm Daniel Rombach, als zuständiger Hausmeister der Gemeinde Küssaberg zur Kenntnis und versprach, dies abklären. "Es ist nicht immer einfach, bei der Vielzahl von Ausstellern und der Menge ihrer Stücke, den richtigen Raum zu finden", teilte er mit. Zum Schluss zeigte noch der Fotoclub Küssaberg Aufnahmen der letzten Veranstaltung.