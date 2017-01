Trockenheit am Rheinwirkt sich negativ auf die Fließwasserkraftwerke aus

Nur die Hälfte der üblichen Wassermenge fließt derzeit durch den Rhein bei Küssaberg. Die Stromproduktion der Wasserkraftwerke und der Schluchseewerke sinkt so um fast zwei Drittel. Mit dem Trinkwasser gibt es deshalb aber keine Probleme.

Der Rhein führt so wenig Wasser wie seit zehn Jahren nicht. Nur 163 Kubikmeter Wasser pro Sekunde wurden zeitweise am Pegel Reckingen gemessen. Normal wären 300 bis 350 Kubikmeter pro Sekunde. Grund ist der überdurchschnittlich trockene Dezember.

„Wir laufen momentan am Limit“, sagt Thomas Häfeli, Werksleiter des Rheinkraftwerks Reckingen, über den gleichzeitigen Betrieb beider Turbinen. Die Durchflussmenge von 162 Kubikmetern pro Sekunde ist nur die Hälfte der 300 bis 350 Kubikmeter, die in dieser Jahreszeit durchschnittlich anfallen. Sollte der Pegel weiter fallen, müsste das Wasser auf nur eine der Turbinen umgeleitet und die Stromproduktion weiter reduziert werden.

Momentan produziert das Kraftwerk, dessen Gesellschafter zu 50 Prozent die EnBW ist, 336 von möglichen 912 Megawattstunden am Tag. Auch das Kraftwerk Eglisau-Glattfelden, das zu 7,2 Prozent für die EnBW produziert, betreibt im Moment nur drei seiner sieben Turbinen und produziert 430 Megawattstunden am Tag. Bei 500 Kubikmetern pro Sekunde wären circa 1130 Megawattstunden möglich. Die Rheinkraftwerke Laufenburg und Dogern sowie der Pumpspeicherbetrieb der Schluchseewerke sind ebenfalls betroffen.

Laut den Kraftwerksbetreibern ist die Situation ungewöhnlich, aber nicht besorgniserregend. Der Rhein führe um die Jahreswende grundsätzlich wenig Wasser, so Tobias Kistner, Mediensprecher der Schweizer Axpo AG, die das Werk in Eglisau betreibt. Erst ab 50 Kubikmetern pro Sekunde müsse der Betrieb eingestellt werden.

Die geringe Niederschlagsmenge wirkt sich auch auf den Grundwasserspiegel aus. Die Trinkwasserversorgung ist laut Ulrich Wagner vom Landratsamt Waldshut nicht gefährdet und auch sonst gebe es keine Auswirkungen. Lediglich das Fahrgastschiff Waldshut-Tiengen muss auf seine Tour Richtung Koblenz verzichten, sagt Fahrer Bernhard Meier von der Rheinschifffahrt Waldshut. In der Regel steigt die Wassermenge im Rhein und seinen Zuflüssen erst mit der im Frühling einsetzenden Schneeschmelze wieder. Auch einzelne starke Niederschläge können sich zum Teil dramatisch auf sie auswirken. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdiensts soll es bis Ende Januar lediglich zu einzelnen Niederschlägen kommen, größtenteils als Schnee.

Der Pegel

Der Rhein führte am 10. Januar mit 162 Kubikmetern pro Sekunde am Messpunkt Reckingen so wenig Wasser, wie seit 2006 nicht. Durchschnittlich fließen 302 Kubikmeter pro Sekunde ab. Das tiefste seit 1904 gemessene Abflusstagesmittel waren 120 Kubikmeter pro Sekunde 1909. Tiefster Wert im Januar: 123 Kubikmeter pro Sekunde im Jahr 1949. Ab 243 Kubikmetern pro Sekunde spricht man von Niedrigwasser (Quelle: Schweizerisches Bundesamt für Umwelt, das den Pegel Reckingen unterhält).