Dangstetten Teilnehmer und Gäste genießen ein märchenhaftes Narrentreffen in Küssaberg

Zahlreiche Vereine bieten beim Narrentreffen in Dangstetten fantasievolles Essen, Umzugswagen und Outfit zum Thema Märchen. Hanswurst im Glück und Frau Holle sind beispielsweise mit dabei.

Bei herrlichem Wetter startete um 14.11 Uhr der Umzug der Küssaberger Narren. Bei seiner Begrüßung der Zunftvorstände am Vormittag wünschte sich Bürgermeister Manfred Weber: „Haltet mir das Narrentreffen in Ehren.“ Links und rechts der Umzugsstrecke waren märchenhafte Imbissstände aufgebaut. Da waren Aladin und die Wundersürpfler (Guggenmusik im Juchlerschopf), das Räuberzelt der Dangstetter Stadtmusikanten, auch der Froschkönig beim Turnverein durfte nicht fehlen.

Die Landfrauen hatten den Teufel mit den drei goldenen Haaren zu Gast, mit dem Schneeflittchen hatte der Skiclub zu tun und betreute gleichzeitig noch den Hanswurst im Glück. Man konnte das Hexenhäusle von den Burghexen ebenso besichtigen wie das närrische Dornröschenschloss vom Narrenverein. Der feurige und singende Hexenkessel vom Brückenchor war genauso vertreten wie Ali Baba mit seinen 40 Räubern von der Feuerwehr.

Den Umzug zu moderieren, ließ sich Bürgermeister Weber nicht nehmen. Er gab auf der Ehrentribüne mit viel Humor sein Bestes, zusammen mit Sven Volk vom Narrenverein Reckingen. Der Umzug wurde traditionell vom Narrenverein Dangstetten angeführt und ihm folgte der Musikverein Dangstetten. Auch die Kleinsten vom Kindergarten Sonnenkäfer hatten ihren Riesenspaß. Der Turnverein kam sogar mit einem Wagen, auf dem Schneewittchen und die sieben Zwerge mitfuhren.

Dä Dangstetter Skiclub hatte Frau Holle dabei, die kräftig ihre Kissen ausschüttelte, was den einen oder anderen Zuschauer zum Schneemann oder zur Schneefrau werden ließ. Die Rocker aus Reckingen kamen auf einem Riesenmotorrad, auf dem bis zu zwölf Personen saßen und wurden von der Reckinger Guggenmusik Schnörriplätzer verfolgt. Das Besondere am Umzug zeigte sich mit einer Abordnung der Partnergemeinde aus Frankreich. Zum ersten Mal nahm ein “Comité de Jumelage La Talaudiere“ an einem Umzug in der Gemeinde Küssaberg teil. Ihnen folgten die Guggenlochspatzen aus Aichen.

Da es ein Küssaberger Narrentreffen war, durften der Narrenverein Kadelburger Fergen und der Musikverein aus Kadelburg nicht fehlen. Die Rheinheimer Rebesäck und die Gurtwieler Schellehexe setzten den lustigen Reigen fort. Die Landfrauen aus Bechtersbohl hatten ihre Ziegen im Griff und der Turnverein Kadelburg bot Gemischtes aus dem Indianerland. Den Abschluss bildeten die Landfrauen aus Kadelburg mit ihrer Jokertracht als Glücksbringer.