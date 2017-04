Küssaberg-Reckingen Tag der offenen Tür beim neuen Gemeinschaftshaus: Reckingens Gute Stube ist eingerichtet

Zur Eröffnung des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Reckingen kommen Besuchermassen. Funktion und Ästhetik sind im neuen Bau beispielhaft vereint, auch die Akustik passt.

Weihnachten im April? Der frühlingshafte Sonnenschein war es nicht, der solche Assoziationen weckte. Vielmehr mussten sich die Küssaberger in erwartungsvoller Geduld üben, bis sich am Sonntag die Pforten des "Geschenks" nach 16-monatiger Bauzeit öffneten. Aber auch darin liegt der Vergleich knapp daneben, denn die 14-köpfige Arbeitsgruppe hatte rund 500 ehrenamtliche Stunden selbst in das Projekt eingebracht. Ob da nicht der eine oder andere Jungreckinger hinter die Kulissen des höchst präsentablen Präsents gespickt hat?

Architekt und Bauleiter Jörg Kaiser hatte seine spürbare Freude, den zahlreichen Besuchern alle Finessen der Wärmepumpe (mit Grundwasseranschluss), der Lüftungsanlage (Feste und Konzerte sind bei geschlossenen Fenstern möglich) und seines baulichen Konzepts zu erläutern. Holzkonstruktion, Linoleum-, beziehungsweise Eichenböden in Foyer und Turnhalle, Multiplex-Einrichtung in der Nasszelle: Vom architektonischen Entwurf bis ins Detail wurde der Gedanke von Ökologie und Nachhaltigkeit verfolgt. Entscheidend aber – und das war auch der Tenor der Ansprache von Bürgermeister Manfred Weber – war die durchgehende Einbindung der Freiwilligen.

Alle baulichen Aspekte sind inspiriert von praktischer Erfahrung und in vielfältiger Weise auch realisiert, mittels handwerklichem Können derer, die das lichtdurchflutete Gebäude nun mit dem "berühmt-berüchtigten Reckinger Leben" füllen werden, so der Appell des Vorsitzenden der Schnörri-Plätzer, Frank Gerspach. Landrat Martin Kistler und der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner zeichneten den politischen, sprich: finanziellen Werdegang des Vorhabens nach.

Sie würdigten aber gleichermaßen den hartnäckigen Charme des Bürgermeisters und den tatkräftigen Gemeinsinn der Reckinger. Pfarrer Marcus Maria Gut spendete den Segen für das Dorfgemeinschaftshaus und knüpfte die Hoffnung daran, dass man sonntags bis zum Gottesdienst mit dem Feiern fertig sein möge. Pfarrerin Andrea Kaiser bescheinigte den Reckingern, im Ranking des sozialen Zusammenhalts weit oben zu stehen und schloss: "Reichtum kann selbst Brüder entzweien, gemeinsame Arbeit aber kann ein ganzes Dorf zusammenführen."

Auch der Musikverein Rheinheim, der die Feier eröffnet hatte, müsse sich vielleicht einmal umbenennen, gestand Christine Küpfer ein: er rekrutiert sich etwa zur Hälfte aus Reckingern. Das neue Dorfgemeinschaftshaus hat schließlich auch eine sensationelle Akustik. Im Gegensatz zur Elbphilharmonie und anderen Projekten aber, ist dieses übrigens in etwa im Kostenrahmen geblieben.

Geschichte der Halle

42 Jahre waren der Reckinger Halle beschieden, die Ortsbürgermeister Hermann Schwab initiiert hatte. Auf der gleichen Grundfläche entstand nun seit 2016 das eingeschossige DGH mit frei gespannter Decke unter Pultdach. Turnverein, Narrenverein und Guggenmusik sowie Feiern aller Art finden 163 Quadratmeter in der Halle plus 50 Quadratmeter Bühne vor. Bücherei und Musikschule Küssaberg sind in Seitenräumen angegliedert.