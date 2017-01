Küssaberg Sternsinger der Seelsorgeeinheit starten mit ihrer Aufgabe

Die Sternsinger der Seelsorgeeinheit Küssaberg-Hohentengen wurden erstmals in einem gemeinsamen Gottesdienst ausgesandt.

Premiere: Erstmalig wurden in diesem Jahr alle Sternsinger der ganzen Seelsorgeeinheit Küssaberg-Hohentengen St. Christophorus in einem gemeinsamen Gottesdienst ausgesandt. Dazu trafen sich am Vorabend des Dreikönigstages viele Minis aus allen vier Pfarreien als Heilige Drei Könige verkleidet im Lienheimer Pfarrhaus, um dann um 17 Uhr mit Pfarrer Gut in die St. Oswaldkirche einzuziehen. Am Ende des Gottesdienstes wurden Weihrauch und Kreide sowie die Sternsinger selbst gesegnet und diese dann ausgesandt, damit sie den Segen an die Häuser schrieben. Bild: Privat/Volker Bögi