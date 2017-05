Bürgermeister Manfred Weber bemängelt fehlende vorherige Absprache. Anwohner des Rathausrings sind verärgert

Küssaberg – Gerade eine Woche ist es her, dass die Anwohner des alten Ortskern in Rheinheim – rund um den Zoll – aufgeatmet haben. Zum 1. Juni wird der zurückgestellte Stempelpunkt an der Gemeindeverwaltung eröffnet. Endlich ist das Ziel, das Verkehrschaos, das täglich rund um den Zoll herrscht, in den Griff zu bekommen in greifbare Nähe gerückt. Doch nach dem Artikel "Hilferuf gegen Stau", der am Samstag in dieser Zeitung erschien, zeigen sich die Anwohner des Rathausrings in Rheinheim jetzt geschockt. Geschockt darüber, dass Philipp Frank, Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen, in einem offenen Brief an die Bundesregierung unter anderem vorschlägt, den LKW-Verkehr auch in Laufenburg und Rheinheim abfertigen zu lassen, um für die kritische Verkehrssituation rund um den Zollhof Waldshut im Gewerbepark Hochrhein eine Entlastung herbeizuführen.

Bürgermeister Weber bevorzugt direktes Gespräch mit OB Frank

"Endlich haben wir eine Entlastung bekommen und dann bringt Herr Dr. Frank so eine Aussage!", sagt Monika Ips, Anwohnerin des alten Ortskerns wütend. Und auch Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber ist sehr verwundert über die Aussage aus Waldshut und findet deutliche Worte: "Seit Jahren unterstütze ich persönlich das Bemühen unserer Bundestags- und Landtagsabgeordneten und der Stadt zugunsten eines zusätzlichen Zollübergangs beim OBI-Kreisel. Nicht zuletzt verständlicherweise auch zur Entlastung des Durchgangsverkehrs unserer Gemeinde, denn Küssaberg trägt bekanntlich jetzt schon einen nicht unerheblichen Teil des Einkaufsverkehrs von und nach Waldshut. Wenn jetzt vorgeschlagen wird, weiteren LKW-Verkehr nach Rheinheim umzuleiten, dann lade ich alle Beteiligten in den engen und denkmalgeschützten Ortskern von Rheinheim ein, mit jetzt schon bis 10 000 Fahrzeugen täglich."

Manfred Weber wäre froh gewesen, wenn eine solch wichtige Aussage vorab hätte besprochen werden können – bevor Küssabergs Anwohner dies in der Zeitung lesen und berechtigterweise aufgeschreckt reagieren. Weiter schlägt er vor: "Gerne werde ich aber auch das direkte Gespräch mit Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank suchen, umso mehr, da Dr. Frank und ich beiderseits großen Wert auf einen guten Kontakt legen."