Küssaberg Spendenbereitschaft in Küssaberg stimmt Gemeinderat freudig

Mehrere Firmen und Privatleute unterstützen die Kulturnacht in Küssaberg mit mehreren Tausend Euro. Geldsegen gab es auch für andere Projekte.

Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung der Annahme von Spenden und Zuwendungen zu. Zugunsten der grenzüberschreitenden Kulturnacht spendete die Allianz Generalvertretung Wolfgang Büche aus Wutöschingen 1150 Euro, die Brasserie "Der Engel" in Rheinheim 800 Euro, die Sparkasse Hochrhein Waldshut-Tiengen 800 Euro, der Getränkemarkt Wagner in Tiengen 1150 Euro, die Firma EWS in Küssaberg 800 Euro, Robert Schneider aus Waldshut-Tiengen 600 Euro und Manfred Rüffert aus Waldshut-Tiengen 600 Euro. Weiter wurde die Kulturnacht von 26 Privatleuten und Firmen mit Kleinbeträgen von 20 bis 450Euro in einer Gesamthöhe von 5650 Euro unterstützt.

Die Firma Hago spendete 2400 Euro für das Sprachförderprojekt des Kindergartens Kadelburg. Für die Neugestaltung des Spielplatzes in Reckingen vor dem neuen Gemeindehaus spendeten die Elterninitiative 2870 Euro, Bernd Gräfinger aus Küssaberg 150 Euro, Silke und Thomas Bächle aus Wutöschingen 150 Euro und die Maskengruppe Schnörris 1000 Euro. Von Küssaberger Anwohnern wurden für das Projekt zudem insgesamt 220 Euro gespendet. Alt-Bürgermeister Paul Stoll spendete für die Neugestaltung des Grundschulhofes in Kadelburg 1000 Euro und für die DLRG-Ortsgruppe Reckingen 100 Euro. Leo Mathis aus Küssaberg spendete 300 Euro zugunsten des Kindergarten Dangstetten. Bürgermeister Manfred Weber bedankte sich im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung für die große Spendenbereitschaft.