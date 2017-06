Küssaberg Semitron investiert in Erweiterung

Unternehmen kauft benachbartes Gaststätten-Areal. "Cantina Mexicana" weicht Neubau von Labor- und Verwaltungsräumen.

Küssaberg – Seit Mitte Februar ist das Lokal "Cantina Mexicana" in Bechtersbohl geschlossen, und vor rund drei Wochen begannen die Abrissarbeiten der Gaststätte. Das benachbarte Unternehmen Semitron hat das Grundstück gekauft und benötigt den Platz für eine Werkserweiterung. Zur Höhe der Investition machte das Unternehmen trotz mehrerer Anfragen unserer Zeitung keine Angaben.

Semitron wurde 1975 gegründet und hat mittlerweile über 130 Mitarbeiter. Das Unternehmen befasst sich mit elektronischen Bauelementen, die von namhaften Kunden wie zum Beispiel Honeywell, Seiko Instruments oder Microchip verarbeitet werden.

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat nun mit den Plänen von Dipl.-Ing. Werner Röck, Gründer und Inhaber von Semitron, befasst. Das Unternehmen liegt in einem eingeschränkten Gewerbegebiet. Das heißt, dass die täglichen Arbeiten in der Firma die Anwohner nicht wesentlich stören dürfen. Bisher liegen der Gemeinde zu der schon länger geplanten Expansion keine Einwände aus der Bevölkerung vor.

Auf dem neuen Grundstück soll eine Erweiterung zu dem in 2001 bezogenen Werk II entstehen. Das neue Gebäude soll in Größe und Höhe dem bestehenden Werk entsprechen. Auch die Nutzung wird die Gleiche sein, in Form von Büro- und Laborräumen. "Von einer Lärmbelästigung ist auch weiterhin nicht auszugehen", so Werner Röck im Gemeinderat.

Auch die Tiefgarage wird erweitert. Hier entstehen 25 neue Parkplätze. Auf dem neuen Grundstück soll als Bauausgleichsmaßnahme ein ansprechender Grünbereich entstehen. Die Anpflanzung soll mit 17 heimischen Baum- und Strauchpflanzen erfolgen, so der Semitron-Chef. Bürgermeister Manfred Weber, der mit dem Unternehmen aufgrund der Baumaßnahme im engen Kontakt steht, merkt an: „Ich freue mich schon jetzt auf den neuen Grünbereich.“

Bevor der Spatenstich erfolgen kann, gibt es noch einiges zu tun. Eine Bodengrunduntersuchung soll noch durchgeführt werden, um sicher zu gehen, dass keine Hangrutschgefahr besteht. Sollte dies der Fall sein, müssen gemeinsam mit der Gemeinde und den entsprechenden Fachämtern beispielsweise Alternativen in Punkto Regenwasserversickerung erarbeitet werden. Gemäß Baugesetzbuch ist zudem bereits eine Umweltprüfung erfolgt. Hier wurden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen und die erforderlichen Ausgleiche ermittelt.

Auch muss für die Erweiterung des Unternehmens ein privater Löschwasserbehälter eingerichtet werden. Die gesetzlich geforderte Löschwasserversorgung wird nur zum Teil über das öffentliche Trinkwassersystem abgedeckt. Bürgermeister Manfred Weber geht davon aus, dass in den kommenden Tagen der offizielle Bauantrag bei der Gemeinde eingehen wird. Der Gemeinderat billigte einstimmig die Bauvoranfrage.