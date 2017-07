Küssaberg Schulleiterin Sylvia Nikolai von der GMS Rheintal entlassen

Große Kreativität bewiesen die Schüler in ihrer Organisation der Abschiedsfeier für Schulleiterin Sylvia Nikolai. Von Percussion-Ouvertures bis Kammermusik war alles vertreten. Bei den Laudationen gab es dann so manche Anekdote über die Schulleiterin zu hören.

Eine rockige Percussion-Ouverture, Jazzdance, Sologesang, selbst Kammermusik – die GMS Rheintal verband die Feier zu Ehren ihrer scheidenden Chefin mit einer beeindruckenden Selbstdarstellung als Talentschmiede. Die "Rohdiamanten", wie sie von Sylvia Nikolai genannt wurden, bewiesen Können, Coolness und Schliff, allen voran Schulsprecher Manuel Schreck, der lakonisch gewürzte Überleitungen improvisierte und betonte: "Frau Nikolais Unterricht – immer perfekt strukturiert!"

Schulamtsdirektorin Katharina Haag zeichnete den Werdegang der 1953 Geborenen nach vom mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium über die Pädagogische Hochschule mit den Fächern Mathematik, Biologie und Psychologie bis zur Lehrtätigkeit in Dangstetten, Gurtweil, Hohentengen und Rheinheim, wo sie 2009 zur Schulleiterin bestellt wurde. Hohe Sachkompetenz, Einsatzbereitschaft und Selbstdisziplin waren das Pfund, mit dem sie zuvorderst bei der Einführung der Gemeinschaftsschule wucherte.

Die Herausforderung war immens: Ein Konzept der individualisierten und kooperativen Lernförderung galt es zu entwerfen und, so Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber in seiner Laudatio, gegenüber der Verwaltung durchzusetzen. "Im Wettstreit mit 'dem da oben' (Hohentengens Bügermeister Martin Benz) und 'dem da unten' (Weber) hatten Sie oft ein Argument mehr in der Hinterhand. Wenn das einmal nicht der Fall war, dann nahmen Sie in immer gleicher Weise die Brille ab, blickten uns eindringlich an und stellten fest: 'Ich brauche das Geld einfach'."

Elternbeiratsvorsitzender David Stein knöpfte sich die angehende Pensionärin dann auf seine Weise vor: vielleicht wolle sie für eine Spritztour vom Cabrio auf sein Motorrad umsteigen, Zeit sei ja nun vorhanden. Vom Lehrerkollegium wurde ein "Rentenkoffer" mit allerlei Anregendem und Genießbarem gepackt. Sylvia Nikolai selbst griff schließlich ein Geschenk ihres "hochkreativen Konrektorenteams", bestehend aus Cornelia Metzger, Stefanie Zittel und Sebastian Benzing, auf: die berühmten Musikerkarikaturen von Gerald Hoffnung. Die Anspielung auf ihre Dirigentenrolle konterte sie mit dem Bekenntnis, dass sie sich immer gern als solche gesehen habe, "aber eben von einem Orchester, nicht von einer Guggenmusik".