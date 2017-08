Küssaberg Schulhof der Grundschule Kadelburg nimmt neue Formen an

Nach den Sommerferien werden die Schüler der Grundschule in Kadelburg sicher staunen, wie sich der Schulhof verändert hat. Die Schüler erwartet ein großes Spielangebot. Die Sanierung des Platzes kostet rund 350 000 Euro.

Küssaberg – Von Ruhe ist die Ganztagesgrundschule in Kadelburg momentan weit entfernt. Kaum wurden die Schüler in die Ferien entlassen, rückten die Baumaschinen an. Nachdem in 2008 die Schulsporthalle neu gebaut wurde, entstand in 2016 die Mensa für die Ganztagesschüler. Jetzt folgte der Spatenstich für den lang gehegten Wunsch des Lehrerkollegiums. Der Gemeinderat hat Mittel von insgesamt 350 000 Euro bewilligt für die Schulhofsanierung der Ganztagesgrundschule. Der beauftragte Landschaftsplaner Christian Burkhard hatte alle Vorschläge und Ideen vom Gemeinderat, dem Lehrerkollegium und der Elternvertreter berücksichtigt und so kann nun ein Schulhof mit vielen Spiel- und Spaßmöglichkeiten entstehen.

Neben einer großen Kletternetzanlage wird es ein Bodentrampolin, eine Hängematte und Podeste zum Sitzen oder „Hochfangis“ spielen geben. Der gegenüberliegende Spielplatz wurde durch eine Elterninitiative neu gestaltet und vor kurzem eingeweiht. Auch er darf von den Grundschülern mit genutzt werden. Hierfür ist eine weitere Verkehrsberuhigung der Schulstraße geplant. Der Umbau des Schulhofes ist zudem so konzipiert, dass er von den heranfahrenden Autos gut einzusehen ist. Das war allen bei der Planung Beteiligten wichtig. Eventuell an die Straße heranlaufende Kinder können so rechtzeitig gesehen werden. Weiter wird der Fahrradstellplatz neu gestaltet. Mit den Schülern der jeweiligen vierten Klasse führt die Verkehrspolizei eine Fahrradführerschein-Prüfung durch. Danach dürfen die Kinder mit dem Fahrrad in die Schule kommen, was gerne genutzt wird. Nach den Sommerferien werden die Schüler der Grundschule sicher staunen, wie sich der Schulhof verändert hat. Auch die Ganztagesschüler werden neben dem vielseitigen Angebot in der Nachmittags-Betreuung sicher gerne den Pausenhof zum Spielen nutzen. Und für den voraussichtlich drei-zügigen ersten Jahrgang ist der Pausenspaß garantiert.