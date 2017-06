Küssaberg Rheinheimer Michael Schäuble trainiert für hartes 24-Stunden-Rennen im Westerwald

Schon seit Monaten trainiert Michael Schäuble aus Rheinheim für das Stöffel Race in Enspel im Westerwald. Seit Oktober 2016 hat er schon 9000 Kilometer auf seinem speziellen, nur acht Kilogramm schweren, Rad zurückgelegt. Auch auf die Ernährung muss der bekennende Eisliebhaber achten: Zucker ist da ein No-Go!

24 Stunden über Wurzeln, Dreck und Basalt. Eine Kurzbeschreibung dessen, worauf sich der Rheinheimer Michael Schäuble derzeit intensiv vorbereitet. Der begeisterte Radsportler wird am 8. Juli am Stöffel Race, einer 24-Stunden-Herausforderung in Enspel im Westerwald, teilnehmen. Möglichst viele der 3,5 Kilometer langen Runden müssen während dieser Zeit auf dem Mountainbike abgespult werden.

Die Strecke führt mitten durch den sogenannten Stöffel Park, eine ehemalige Industrieanlage für den Abbau und die Verarbeitung von Basalt. Unter anderem geht es mitten durch eine Schmiede, ein Toilettengebäude und den Steinbruch Nistertal.

Die Platzierung spielt für Schäuble keine Rolle: "Ich gehe an das Rennen, um die körperliche Grenzerfahrung zu machen", sagt er. "Ich versuche einfach, so lange wie möglich im Sattel zu bleiben." Um in Bestform zu kommen, hat Schäuble mit seinen Vorbereitungen bereits 2016 begonnen. Seit Oktober ist er über 9000 Kilometer gefahren und hat dabei 90 000 Höhenmeter erklommen – unfall- und erkältungsfrei.

Allein während fünfeinhalb Tagen im Trainingslager auf Mallorca sind 700 Kilometer und 7500 Höhenmeter zusammengekommen. Schon vor Wochen hat Michael Schäuble mit einem spezialisierten Mountainbike-Training begonnen. Dafür hat er sich in der Umgebung eine Strecke gesucht, die dem Profil des Stöffel Race entspricht; dort dreht er zwei bis drei Stunden täglich – meistens noch vor der Arbeit in seinem Gurtweiler Radsport-Geschäft – seine Runden. Ziel ist es, durch intensives Intervalltraining und Sprints am Berg die Herzschlagrate nach oben zu treiben und dort zu halten.

Mit Wettkämpfen hat der gelernte Kfz-Mechaniker viel Erfahrung. 2005 wurde er Süddeutscher Meister der Senioren im 4Cross. Viele weitere Erfolge kamen seither hinzu. "Mir macht Radfahren einfach am meisten Spaß", erklärt Schäuble seine Leidenschaft und seinen Ehrgeiz. Neben ausreichenden Ruhephasen mit mindestens acht Stunden Schlaf pro Nacht spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle für seine Leistungsfähigkeit.

Für den leidenschaftlichen Eisesser besonders hart: Zucker ist verboten. Kalorien zählt Schäuble zwar nicht, aber er hält sich an den von seinem Trainer ausgearbeiteten Ernährungsplan: morgens ein sogenannter "Haferflocken-Shake" aus Haferflocken, Bananen, Honig, Nüssen und fettarmer Milch; mittags Reis, Hühnchen und Gemüse; abends Fisch und viel Salat. Bei einer Größe von 1,93 Meter wiegt er derzeit 84 Kilo.

Ziel ist es, noch ein Kilo abzunehmen, denn jedes Gramm macht sich bei einem 24-Stunden-Rennen bemerkbar. Apropos Kilos: Das Mountainbike, mit dem Schäuble an dem Rennen im Westerwald teilnehmen wird, wiegt lediglich acht Kilogramm und hat elf Gänge.

Und was kommt nach dem Stöffel Race? "Einfach zurücklehnen geht nicht", sagt Schäuble. Ein abrupter Trainingsstopp könne schädlich für das Herz sein. Wenn er sich den lange gehegten Traum des Rennens erfüllt hat, will er sein Training schrittweise zurückfahren und sich langsam aber sicher wieder dem Alltag, seiner Frau und seinem geliebten Eis widmen.