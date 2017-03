Küssaberg Rheinheim: Abschied von Peter Hoffarth

Eine große Trauergemeinde erwies dem langjährigen Dirigenten des Musikvereins Rheinheim, Peter Hoffarth, die letzte Ehre.

Küssaberg (hs) Eine nahezu unüberschaubare Trauergemeinde erwies Peter Hoffarth die letzte Ehre, der am 15. Februar im 78. Lebensjahr verstorben war. Der katholische Pfarrer Markus Maria Gut entfaltete die Biografie des zugezogenen Protestanten, der das Gegenteil eines Außenseiters war. Geboren in Schwörstadt und ausgebildet in Tiengen bekleidete er leitende Funktionen bei Martin Stoll, zuletzt als Personalchef. Seine Frau Ingrid und die Kinder Ute, Jörg und Ralf begleiteten ihn nach Rheinheim, wo er bereits den Musikverein leitete. Durch leidenschaftlichen Einsatz als Dirigent und Ausbilder verhalf er diesem zu Größe und Niveau, er selbst wurde zur Legende. Nicht minder prägte er sich in die Herzen der Rheinheimer dadurch ein, dass er, nach schwerem Schlaganfall, 17 Jahre an den Rollstuhl gefesselt, mit unerschütterlicher Fröhlichkeit am öffentlichen Leben teilhatte. Sein Wirken (Sohn Ralf leitet heute den Musikverein) und sein schalkhaftes Gemüt waren auch im Moment des Abschieds allgegenwärtig.