Küssaberg Radlerin nach Sturz in Uni-Klinik

Bei einem Sturz ohne Fremdeinwirkung ist am gestrigen Dienstag eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war die 65 Jahre alte Frau in einer Gruppe auf dem Fahrradweg von Rheinheim nach Kadelburg unterwegs. Am Ortseingang von Kadelburg kam sie im Stillstand zu Fall, da sie nicht rechtzeitig die Klickpedale lösen konnte. Die 65-jährige Radlerin zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass eine Verlegung mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsspital nach Zürich erforderlich war.