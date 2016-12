Küssaberg Positive Bilanz zum Jahresende

Mit einem Blick auf erledigte und anstehende Projekte ging das kommunalpolitische Jahr in Küssaberg zu Ende. Was im kommenden Jahr noch ansteht, erfahren Sie hier.

Küssaberg (tn) Mit einem kommunalen Endspurt ging für den Gemeinderat das Sitzungsjahr 2016 zu Ende: Das Projekt Wohnen im Alter wurde in eine weitere Planungsphase gehievt. Das Dorfgemeinschaftshaus ist in wenigen Monaten auch mit den Außenanlagen fertig. Und das neue Feuerwehrgerätehaus im Gemeindezentrum kann in den Innenausbau gehen. Hinzu kam eine weitere, wichtige Weichenstellung: Die Sanierungssatzung für das über einen Zeithorizont von zehn Jahren ausgelegte Sanierungsprogramm „Ortskern Kadelburg II“. Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber spricht in diesem Zusammenhang von einem Meilenstein. Überraschend schnell sei Küssaberg mit Kadelburg in das Förderprogramm des Landes gekommen. Die Notwendigkeit zum Handeln sei auch von übergeordneten Behörden erkannt. Zeitig im neuen Jahr soll eine weitere Bürgerversammlung in Kadelburg mit Vorstellung der Förderquoten folgen.

„Gemeinsam haben wir viel am Laufen“, zog Weber zum Ende des Jahres 2016 Resümee und dankte dem Gemeinderat für die intensive Arbeit, bezog aber auch alle Bürger in den Dank mit ein, die sich in und für Küssaberg engagieren. Brigitte Rossa als Stellvertreterin lobte im Namen des Gemeinderates den großen Einsatz der Gemeindeverwaltung, die – wie es hieß – sich auch im neuen Jahr „bestmöglich um die Gemeinde sorgen wird.“

Über 17 Millionen Euro werden im Jahr 2017 in der Gemeinde Küssaberg bewegt – „und dabei wird viel Gutes entstehen“, ist sich Bürgermeister Manfred Weber gewiss. Weber zeigt im Zeitraffer auf, was in den vergangenen zwölf Monaten bewältigt wurde. So die Erschließung des Gewerbegebiets „Mittlere Greut“, das Baugebiet „Neunschwanz“ mit dem großen Mietprojekt und 54 barrierefreien Wohnungen. Die Eigentumswohnungen in der Rheinpromenade und die Mehrgenerationenhäuser in Au-West. Das Asylwohnhaus, das Breitbandleerrohr, die Mensa-Erweiterung, das Lernatelier – „und so ganz nebenbei sind wir auch Postillon“.

Die Ganztagsgrundschule sei ein Erfolg, die Bürgergemeinschaft auf einem guten Weg. Weber sprach von einem „hohen Tempo“ und dankte allen, die es mitgehen, mittragen und mitverteidigen. So wichtig wie die Maßnahmen seien immer auch die vielen Begegnungen. Weber lobte das Bürgerengagement in Vereinen, bei den Spielplatzinitiativen, im Spendenbereich. „Unsere Gemeinde hat es verdient, dass wir uns nach besten Kräften um sie bemühen und kümmern“, sagte Bürgermeister Manfred Weber unter Beifall der Gemeinderäte.