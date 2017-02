WaldshutTiengen Pappeln am Rhein zwischen Ettikon und Reckingen müssen weichen

Pappeln am Rhein zwischen Ettikon und Reckingen müssen weichen

Die Gehölzpflegemaßnahmen sind nun nach fast zwei Wochen abgeschlossen – dabei wurden 20 Bäume gefällt. Aufgrund des Verdachts von Fledermäusen musste eine Begutachterin eingeschaltet werden. Der inzwischen heimische Biber macht derweil dem Baumbestand zu schaffen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Küssaberg – Fast zwei Wochen dauerten die Gehölzpflegemaßnahmen entlang des Rheins von einer Gemeindegrenze zur anderen. 20 Bäume wurden gefällt und bei zahlreichen weiteren wurde Kronenpflege und Totholzbeseitigung betrieben. Das Regierungspräsidium Freiburg begegnete damit dem Sicherheitsrisiko, dass sich entlang des stark frequentierten Rheinuferwegs mittlerweile gebildet hatte.

„Die hier Ende der 1940er Jahre aufgrund des Holzmangels gepflanzten, schnell wachsenden Althybridpappeln haben ihre Lebenserwartung von 60 bis 80 Jahren beinahe erreicht“ sagte Christoph Dörflinger vom zuständigen Bereich Gewässer des Regierungspräsidiums Freiburg. Im Herbst 2016 untersuchte ein Baumgutachter diese und weitere hier stehende Baumarten auf Stammfäulnis, Pilz- und Parasitenbefall. Zudem wurden vor allem bei Weiden und Pappeln die Restwandstärke mittels Bohrungen und eines sogenannten Resistographen ermittelt. Um die Standsicherheit zu gewährleisten wurden Einkürzungen der zum Teil vergreisten Baumkronen zur Reduzierung des Eigengewichts und somit der Erhaltung der jeweiligen Bäume um weitere Jahre festgelegt.

Mögliche Tierquartiere wurden im vornherein gesichtet und ihre Bewohner nach Möglichkeit umquartiert. Wo dies nicht möglich war, wurden Nistkästen als Ersatz zur Verfügung gestellt. In einem Fall, in der Nähe des Ettikoner Hofs, prüfte die Baumgutachterin Dagmar Schindler die Baumhöhle in einer alten Weide. Hier war aufgrund von Tierkot der Verdacht aufgekommen, dass sich im Baum noch Fledermäuse oder Siebenschläfer befinden. Mittels einer endoskopischen Kamera konnte dies jedoch ausgeschlossen werden. Der Baum wurde mithilfe von Seilzügen fachmännisch Richtung Rheinufer gefällt.

Auch der hier wieder heimisch gewordene Biber macht dem Baumbestand zu schaffen. Zwei von ihm angenagte Bäume mussten zur Sicherheit ebenfalls gefällt werden. Von den gefällten Bäumen wurden ihm fünf als Nahrung und Baumaterial hinterlassen, der Rest wurde noch vor Ort zu Hackschnitzeln verarbeitet. Die Arbeiten hatte die Firma Rotzinger Landschaftspflege in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium und der Gemeinde Küssaberg übernommen. Bereits im März sollen Ersatzpflanzungen von ausschließlich einheimischen und standortgerechten Bäumen wie Linden, Eichen, Weiden, Bergahorn und Hainbuche vorgenommen werden.

Gehölzpflege

Insgesamt wurden im acht Kilometer langen Abschnitt zwischen Reckingen und Ettikon 55 Bäume für Gehölzpflegemaßnahmen markiert. Bei 35 wurde Kronenpflege betrieben, 20 weitere mussten gefällt werden. Zwei davon waren durch den Biber beschädigt worden. Fünf wurden am Wasser liegengelassen, um ihm Nahrung und Baumaterial zu bieten, damit das Tier sich nicht über weitere noch stehende Bäume hermacht.