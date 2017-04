Küssaberg Ostermarkt lockt viele Besucher nach Dangstetten

Ostermarkt lockt viele Besucher nach Dangstetten. Großes Angebot an Kulinarischem und Dekorativem kommt gut an.

Küssaberg – Der Herrgott muss ein Küssaberger sein. Diese Meinung teilten auf jeden Fall die meisten Besucher des schon traditionellen Dorfmärkt in Dangstetten. Bei gefühlten 28 Grad und herrlichem Sonnenschein trafen sich wieder Jung und Alt zum geselligen Beisammensein und zu einem gemütlichen Bummel über den Ostermarkt, der wieder einmal eine große Auswahl von Handarbeits-, Weiden- und Holzarbeiten zum Osterfest anbot. Besonders an die kleinen Besucher wurde gedacht. Ein Streichelzoo hatte großen Zulauf, aber auch die vielen Bastelmöglichkeiten, die angeboten wurden, fanden Anklang. Stark besucht war natürlich das Glücksrad der Dangstetter Landfrauen, an dem es sogar für eine Niete ein Gummibärle gab.

Sehr gut besucht waren auch die im Bürgerhaus von Manuela Ritter vorgelesenen Geschichten zum Osterfest. Bei den Temperaturen war es fast schon selbstverständlich, dass der Eisstand von Stoll`s Bauernladen starken Zulauf hatte. Aber auch die anderen Stände waren sehr gut besucht. An über 20 Ständen wurden die Besucher kulinarisch mit vielen Leckereien verwöhnt. Die Arbeitsgruppe "Belebung Ortsmitte Dangstetten", unter der Regie von Bauunternehmer und Gemeinderat Gottfried Ritter, bestehend aus ehrenamtlichen Vereinsvertretern und Gemeinderäten, freuten sich über den großen Erfolg des Marktes und gingen zwischendurch als "Osterhase" durch die Reihen und verteilten kleine Osternester. Einziger Wermutstropfen des Tages war der Abschied von Gabi Deck, die den Markt in Dangstetten seit Beginn vor sieben Jahren begleitet hat.

Mit ihrem Fahrzeug von Metzgerei und Partyservice Waßmer aus Horheim, beladen mit Fleisch und Wurstwaren, war sie an jedem Markttag in Dangstetten dabei und hat kein einziges Mal gefehlt. Ganz besonderen Eindruck hinterließ sie in den zurückliegenden Jahren bei vielen Senioren aus der Gemeinde, für die sie immer ein gutes Wort hatte.

Auch trug sie ab und zu deren schwere Tasche an den bereitstehenden Bürgerbus, der bei jedem Markt eingesetzt wird. Durch einen Arbeitsplatzwechsel wird sie den Markt verlassen, wird aber gerne vorbeischauen und ihre "alte Kundschaft" einmal wieder besuchen. Ritter bedankte sich für dieses, nicht so übliche Engagement, mit einem Präsent zum Abschied mit den Worten: "Wir verlieren eine gute Fee für die Senioren und für den Markt, wir werden Sie vermissen." Ihre Nachfolgerin Heidi Müller wurde ebenfalls mit einem Willkommenspräsent bedacht.

