Küssaberg Ortsteil Bechtersbohl freut sich auf schnelles Internet

Küssaberger Ortsteil Bechtersbohl soll ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Netzbetreiber garantiert schon in wenigen Monaten die Anbindung.

Küssaberg (tpr) Als "Infrastrukturmaßnahme der kleinen Schritte" bezeichnete Manfred Weber bei dem Ortstermin in Bechtersbohl die örtliche Glasfasererschließung von Küssaberg. Dafür aber umso beharrlicher und seit Jahren beständig, so der Bürgermeister selbst. In den letzten Jahren konnten mehrfach auch dank Fördersummen des Landes verschiedene Ortsteile und auch das Küssaberger Gewerbegebiet an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Anbieter selbst ist in Küssaberg die regional tätige Firma HochrheinNet mit dem Geschäftsführer Francesco Lucia an der Spitze. Er hatte für seine Ideen und für die Firmenpolitik im Jahr 2014 sogar den Existenzgründerpreis des Waldshuter Arbeitskreises erhalten und ist seit dieser Zeit auch mit der modernen Glasfaser in unterschiedlichen Gemeinden am Hochrhein unterwegs. Die Grabarbeiten und das Einblasen der Glasfaser werden auf dem Gemarkungsgebiet Küssaberg von Hochrhein Net regelmäßig an die Fachfirma Tom Roder aus Dangstetten vergeben.

Seit 2013 setzt sich die Amtsleiterin Kersten Küpfer für dieses wichtige Infrastrukturthema ein, wofür Bürgermeister Weber sehr dankbar ist. Nun dürfen sich die 292 Einwohner des Ortsteil Bechtersbohl freuen, die trotz Randlage und ländlichem Raum schon bald in den Genuss der unbegrenzten weltweiten Verbindungen kommen in sogenannter FTTC-Technik (bis zum Verteilerkasten), oder teilweise direkt über FTTH-Technik (bis ins Haus). Vielen Bechtersbohler Bürgern wird also schon bald eine Bandbreite über Erdleitungen von 100 MB, teilweise darüber hinaus zur Verfügung stehen.

In Rheinheim, Ettikon und Kadelburg werden noch in diesem Jahr weitere Anschlüsse und Verbesserungen folgen und selbst im kleinen Küßnach sind seit Jahren bis zu 16 MB, dort allerdings noch über eine Funklösung möglich. Doch auch diese Lösung für soll 2018 weiter verbessert werden. Der Gemeinderat freut sich, das gemeinsame Anstrengungen von Land, Gemeinde und den genannten Privatfirmen doch schon vielversprechende Früchte tragen.