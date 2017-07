Küssaberg Neues Rektoren-Duo für die Gemeinschaftsschule Rheintal

Die Rektorin der Gemeinschaftsschule Rheintal, Sylvia Nikolai, geht in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird Timo Feigl, die bisher vakante Konrektorenstelle übernimmt Matthias Lutz.

Küssaberg (hs) Abschied und Aufbruch sind zwei Seiten derselben Medaille, das wurde Besuchern und Mitwirkenden der Feier zu Ehren der scheidenden Rektorin Sylvia Nikolai an der Gemeinschaftsschule Rheintal deutlich. Neue Ufer strebt nicht nur die frischgebackene Pensionärin an. Für sie und die lange Jahre vakante Konrektorenstelle rücken zwei Männer nach.

Timo Feigl, Jahrgang 1984, unterrichtete in Wutöschingen die Fächer Biologie, Chemie und Mathematik und war zuletzt Fachbereichsleiter Naturwissenschaften sowie Fachberater am Staatlichen Schulamt. Er konnte dank intensiver Bemühungen seitens der Bürgermeister Manfred Weber (Küssaberg) und Martin Benz (Hohentengen) für die Nachfolge von Sylvia Nikolai gewonnen werden. Wie Timo Feigl bringt Matthias Lutz, Mathematiker und Lernbegleiter an der Alemannen-Schule Wutöschingen profunde Erfahrung in die neue Wirkungsstätte ein: er übernimmt die Konrektorenstelle, flankiert vom bewährten Schulleitungsteam, bestehend aus Sebastian Benzing, Cornelia Metzger und Stefanie Zittel.

Die Verwaltungen beider Rheintalgemeinden zeigen sich hocherfreut über das Zusammenspiel mit Schulamt und Oberschulamt, das unter kontinuierlicher Einbindung der Schule samt Elternbeirat diese umfassende Lösung ermöglichte. Timo Feigl und Matthias Lutz eint neben pädagogischer wie administrativer Erfahrung ihre Teamfähigkeit und eine gewinnende Offenheit. Sylvia Nikolai weiß das Erreichte in guten Händen.