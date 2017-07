Küssaberg Neuer Standort für Lidl in Kadelburg: Pläne gehen in die Offenlage

Neuer Standort für Lidl in Kadelburg: Pläne gehen in die Offenlage

Der Gemeinrat Küssaberg hat über die Stellungnahmen von Bürgern und des Landratsamts Waldshut für das Neubaugebiet Steinäcker/Steinwiesen und die geplante Ansiedlung des Discounters Lidl beraten. Die Pläne gehen jetzt in die Offenlage.

Küssaberg (tpr) Die frühzeitige Beteiligungsrunde für das Baugebiet Steinäcker/Steinwiesen im Ortsteil Kadelburg endete am 21. April. Der Gemeinderat besprach nun die Stellungnahmen von Anwohnern und Behörden. Der Discounter Lidl beabsichtigt, seinen bisherigen Standort in Küssaberg aufzugeben und in Höhe des Bolzplatzes einen Neubau zu errichten. Dieses Vorhaben verunsichert manch einen Anwohner. Wegen der Öffnungszeiten, den damit verbundenen Lastwagen- und Auto-Verkehr, den notwendigen Lüftungs- und Kühlanlagen hat ein Ehepaar Bedenken geäußert und schriftlich Einspruch eingelegt.

Die Gemeindeverwaltung hat aufgrund des Einspruchs verschiedene Gutachten bei der Ingenieurgesellschaft Gerlinger+Merkle in Auftrag gegeben. Zunächst informierte Bürgermeister Manfred Weber den Gemeinderat und alle Zuhörer, dass der geplante Schutzwall, welcher zum Lärmschutz errichtet wird, die ursprünglich vorgesehene Höhe von 3,22 Meter tatsächlich aufweist und nicht, wie befürchtet, niedriger ausfällt. Auch dies wurde von dem Ehepaar angesprochen.

Weiter wurde das Gutachten zur Lärmsituation besprochen. Dieses ergab, dass der geplante Straßenbau eine Mehrbelastung bringt. Bürgermeister Weber versicherte: "Wir können alle Werte bei weitem einhalten." Bezüglich der Kühl- und Haustechnik wurden durch die Gutachter vier verschiedene Möglichkeiten geprüft, wo diese bestmöglich angesiedelt wird. Sicher ist, dass alle Varianten die Vorgaben zum Lärmschutz erfüllen werden. "Ich bin guten Mutes, dass wir mit einer der Varianten einen guten Konsens finden", fügte Manfred Weber an. Auf Rückfrage von Peter Graf (CDU), ob der Discounter denn so flexibel ist, wusste Manfred Weber zu berichten, dass die Gemeindeverwaltung bereits gemeinsam mit dem Discounter an einer Lösungsfindung arbeitet.

Weiter versicherte er, dass, um eventuelle Verunreinigungen und unberechtigtes Betreten vom Discounter hin zu den Grundstücksbereichen zu verhindern, ein Zaun gebaut wird.

Das Landratsamt Waldshut wies zudem darauf hin, dass bei der geplanten Schließzeit um 21.45 Uhr die damit verbundene vollständige Leerung des Parkplatzes bis 22 Uhr nicht realistisch sei. Es wäre somit mit einer Überschreitung der Lärmgrenzwerte nach 22 Uhr zu rechnen. Diesbezüglich ist die Gemeindeverwaltung auch im Gespräch mit dem Discounter. Um auch hier sicher zu gehen, wird Schließzeit auf 21.30 Uhr vorverlegt.

Die Behörde wies zudem auf die Löschwasserversorgung hin. Hier wird ein unterirdischer Löschwassertank gebaut um eine ausreichende Wasserversorgung zu jeder Zeit garantieren zu können. Einstimmig entschied der Gemeinderat die Freigabe der Unterlagen für die nun folgende Offenlage.