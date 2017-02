Küssaberg Narren stürmen das Küssaberger Rathaus

Die Narren haben das Rathaus in Küssaberg übernommen und beschenken den als Giraffe verkleideten Bürgermeister kreativ und nützlich.

Die Narren sind in Küssaberg an der Macht. Pünktlich um 5.30 Uhr ertönten in den meisten Ortschaften laute Trommelschläge, gefolgt von noch lauterer Musik. Wer bisher nicht auf den Kalender geschaut hat, dem war spätestens jetzt klar, dass die fünfte Jahreszeit gerade beginnt. Kindergärten, Schulen und Banken wurden von den Narren geschlossen. Und dann ging’s ab zur Gemeindeverwaltung, die bereits mit viel „Narri Narro – wir sind im Zoo“ die Machtübergabe vorbereitet hatte.

Vom Affen bis zum Zebra war alles vertreten. Zu Beginn spielten die Reckinger Schnörri Plätzer und überreichten Bürgermeister Manfred Weber, im Reckinger Volksmund auch als größter Bauherr bekannt, großzügig zehn Schweißtücher – damit er ganz entspannt dem pünktlich fertigzustellenden Gemeindehaus in Reckingen entgegen blicken kann. Weiter ging es mit den diesjährigen Ausrichtern des Küssaberger Narrentreffens – Dangstetten. Die Guggenmusik Hinterbachsürpfler gab alles. Mitdenkend überreichte man dem Bürgermeister einen Regenschirm mit Schnapsflaschen. Zwar soll am Sonntag während des Fasnacht-Umzuges in Dangstetten die Sonne scheinen, aber man kann ja nie wissen. Ab 11 Uhr sind die Buden in Dangstetten geöffnet und „auch hier pünktlich“ um 14:11 Uhr wird der Umzug starten. Bis dahin lassen es Kinder bei den vielen Fasnachts-Umzügen und Veranstaltungen der Gemeinde krachen.