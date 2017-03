Küssaberg Musikverein Rheinheim im Aufwind

Bezirksvorsitzender Jürgen Penl bescheinigt Dirigent Ralf Hoffarth glänzenden Start. Rückblick auf viele gelungene Auftritte.

Küssaberg (hs) Einen schmissigen Auftakt legten die Jungmusiker bei der Hauptversammlung hin. Couragierte Einzeldarbietungen von Alina Scharrer, Adriana Powell, Marina Schuster, Carla Hass, Julian von Roth und Fabian Karlsch wiesen solide Ausbildungsarbeit nach und stimmten auf die Betrachtungen der Vorsitzenden Heike Mihailowitsch ein.

Gemeinsam mit Tine Palla-Roth ließ sie die Stationen ihres ersten Jahres in diesem Amt Revue passieren. "Mit dem Dirigenten Ralf Hoffarth runderneuert" war man bei Konzerten in Lauchringen, Albbruck und Horheim angetreten.

Die Auftritte in der Heimatgemeinde gipfelten im Kirchenkonzert, das von Besuchern als fulminant beschrieben wurde. Zu Recht, denn Hoffarth hatte den Klangkörper intensiv geformt, solistische Programmpunkte rissen das Publikum von den Bänken. Maßgeblich für solche Erfolge sind ausgiebige Proben, insbesondere, wenn sie wahrgenommen werden. Beispielgebend waren hier Urban Velten, Heike Mihailowitsch, Peter Graf, Gabi Hass, Jens Noack, Tine Palla-Roth, Hans-Rudi Schuhmacher, Thomas Sutter, Michaela Ehret und Sigrid Kaiser mit 90 Prozent und mehr Probenbesuchen. Im Temperament eher ein Gegenstück, ergänzt sich die Vorsitzende Heike Mihailowitsch in der Leitung mit Ralf Hoffarth ideal, denn beide waren schon Kameraden in der Grundschule. Auch Ralf Hoffarth ist Realist: "Acht Zöglinge sind zu wenige, auch wenn die Qualität stimmt". Er selbst bildet an der Posaune und in der Bläserklasse der Grundschule aus. Für erfolgreiche Jugendarbeit wird ihm in Bälde ein Baum gestellt – am frühen Morgen war er Vater einer weiteren Tochter geworden.

Man muss sich sicher nicht um einen Verein sorgen, der in seinen Reihen Allzweckwaffen wie Christine Küpfer (sie rahmte das Patrozinium St.Michael solistisch) und Thomas Sutter (er hatte unter anderem das Dirigat bei Peter Hoffarths Abdankungsfeier inne) hat. Dass der Verein Substanz hat, erwies sich nicht zuletzt darin, dass alle Ressorts problemlos wiederbesetzt wurden: Sabine Ehlert als stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin Gabi Hass, Notenwartin Michaela Ehret und Maja Breinlinger als Beisitzerin wurden wiedergewählt, eine Satzungsänderung (flexible Beisitzerzahl) einstimmig verabschiedet. Auf die Konzerte Ende April und vor Weihnachten sowie auf die Ideen des hochmotivierten Dirigenten ist man jedenfalls nicht nur in Küssaberg gespannt.