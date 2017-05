Küssaberg Museum Küssaberg: Thomas Olesch zeigt Flöten aus aller Welt

Der in Erzingen lebende Thomas Olesch zeigt im Küssaberger Museum einen Teil seiner umfangreichen Flötensammlung. Die Sammlung stellt gängige Vorstellungen von Flöten auf den Kopf, denn die Ausstellung enthält auch Instrumente aus Zucker, Knochen und Seegras. Warum Sie sich die Ausstellung ansehen sollten, erfahren Sie hier.

Küssaberg – Sehr gut besucht war am Sonntag die Eröffnung der Ausstellung über Flöten aus aller Welt. Bei seiner Begrüßungsrede kam der stellvertretende Vorsitzende des Museumsverein Küssaberg, Jürgen Barabas, nicht umhin, zu erwähnen, dass der Aussteller Thomas Olesch in Begleitung seiner Mutter war, die 100 Jahre alt ist und selbst schon 40 Jahre lang Kinder und Jugendliche an der Flöte ausgebildet hat. „Flöten spielen hält jung“, so sein Empfinden. Barabas überraschte zum Ende seiner Rede den Gast noch mit den Worten: „Du hast sehr viele Flöten, aber hast mir auch verraten, eine Haselflöte hättest du nicht. Deshalb habe ich gestern Abend eine für dich gebastelt.“ Mit viel Gelächter und unter Beifall wurde dann noch versucht, aus der Haselflöte einen Ton zu entlocken.

Der Mediziner, Sprach- und Musikwissenschaftler und Musikarchäologe Thomas Olesch zeigt vom 30. April bis 11. Juni im Rheinheimer Museum seine besten Sammlerstücke. Olesch, in Köln geboren, lebt schon seit über 30 Jahren in Erzingen. Er stammt aus einer musikalischen Familie. Sein Bruder lernte Fagott und er Geige, bis sich herausstellte, dass er vom Körperbau her nicht für dieses Instrument geeignet war. Seine Leidenschaft für Flöten wurde in Mazedonien geweckt. Olesch kaufte sich dort seine erste Flöte, die ihm allerdings anfangs nur Frust einbrachte. „Erst nach Wochen brachte ich den ersten Ton raus, seitdem haben mich Flöten nicht mehr losgelassen.“

Seine Sammlung stellt gängige Vorstellungen von Flöten auf den Kopf. Dies auch im Hinblick auf Größen und Materialien. Seine kleinste Flöte ist eine getrocknete Luftblase und zwei Zentimeter lang, seine größte eine 1,60 Meter lange Fujara, eine slowakische Hirtenflöte aus Holunderholz. Neben Holz sind seine Flöten aus Ton, Glas, Plastik, Marmor, Jade, Gräsern wie Seegras und Bambus, Knochen und Zucker. Nicht alle seine Flöten werden mit dem Mund gespielt. Neben den uns bestens bekannten Quer- und Längsflöten, erblickt das Auge Flötenspiele wie die Panflöte und jede Menge Gefäßflöten, die wie die Okarina, einen runden Resonanzraum haben.

Zur Begrüßung hatte Thomas Olesch den Nachbau einer römischen Panflöte mitgebracht, weil Rheinheim an der römischen Straße liege. Er ließ es sich nicht nehmen, den anwesenden Besuchern einige Töne darauf zu spielen. Auch eine slowakische Doppelflöte, eine Vierfachflöte und zum Schluss eine japanische Shakuhachi ließ Thomas Olesch kurz anklingen. Er demonstrierte auch an einer Blockflöte, dass man sie von mehreren Seiten spielen könne. So blies er nicht nur in das Mundstück, sondern er drehte sie um und blies dort hinein. Zum Schluss machte Olesch die Blockflöte noch zur Querflöte. Olesch versprach, an jedem Öffnungstag da zu sein und alle Fragen zu beantworten, die ihm in Bezug auf die Ausstellung gestellt werden. Auch können auf Wunsch einzelne Flöten besser gezeigt und vom Aussteller gespielt werden.

ist äußerst sehenswert und bis zum 11. Juni, jeweils sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich sind Matineen am 14. Mai und 11. Juni vorgesehen, an denen die Instrumente gespielt werden. Der Eintritt ist kostenlos.