Küssaberg Mopedfahrer prallt gegen Pkw

Bei der Kollision mit einem Pkw ist am Dienstag in Dangstetten ein junger Mopedfahrer verletzt worden.

Der 17-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Kadelburger Straße in Richtung Dangstetten unterwegs. An der Einmündung der Christian-Roder-Straße soll er die Vorfahrt eines Dacia missachtet haben, und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Mopedfahrer am Bein verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Spital nach Waldshut. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 2500 Euro.