Küssaberg Mit Audi gegen Hauswand

Ein Audi-Fahrer auf Abwegen hat am Wochenende in Küssaberg bei der Kollision mit einer Hauswand einen Schaden von mindestens 10 000 Euro verursacht.

Nach Polizeiangaben war der 41-Jährige am frühen Sonntagmorgen auf der L 162 von Dangstetten in Richtung B 34 unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sei er in Bechtersbohl in einer Kurve geradeaus gefahren und gegen eine Hausecke geprallt, so die Polizei. Die beiden Audi-Insassen seien unverletzt geblieben, während am Pkw und am Haus Sachschaden von über 10 000 Euro entstanden ist. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.