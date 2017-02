Küssaberg Mensa der Gemeinschaftsschule liefert jetzt mit Elektroauto

Die Mense der Gemeinschaftsschule liefert ihre Essen künftig mit einem Elektroauto. Die Zahl der gelieferten Essen hat sich von 50 am Anfang auf mittlerweile 240 erhöht.

Im Juni 2016 beschloss der Gemeinderat, für die Schul-Mensa ein Elektro-Auto anzuschaffen. Jetzt wurde der Renault Kangoo durch die Firma Energiedienst ausgeliefert. Das „Mensa-E-Mobil“ hat einen Anschaffungspreis von 18 000 Euro und wird für die Essensauslieferung an die Ganztageskindergärten, Krippen und die Gemeinschaftsschule genutzt.

Dass die Mensa eine große Erfolgsgeschichte ist, beweisen diese Zahlen: Aus den 50 Essen pro Tag in der Anfangszeit sind mittlerweile bis zu 240 geworden. Bisher wurden diese Essen – verpackt in großen Warmhalte-Boxen – von den Mitarbeiterinnen der Mensa mit privaten Fahrzeugen ausgefahren. Bürgermeister Weber betonte bei der Fahrzeugübergabe: „Die Elektromobilität ist gerade für die Kurzstrecken unseres Mensa-Teams besonders umweltfreundlich. Auch die gute Zusammenarbeit mit ED-Naturenergie kommt mit dem Fahrzeug nochmals in besonderer Weise zum Ausdruck“.

Bei der Übergabe bedankte sich der Küssaberger Bürgermeister bei Luisa Rothamel und Meik Römer von der Firma Energiedienst für die gute Kommunikation und die finanzielle Unterstützung. Energiedienst hat auch einen Teil der Kosten in Form von Sponsoring übernommen. 2012 wurde bereits die für Elektro-Autos benötigte Schnellladesäule im Gemeindezentrum montiert. Mit diesem Schritt konnte Küssaberg den wichtigen Netzausbau des Energiedienstes unterstützen. Bis zu zwei Autos können hier gleichzeitig geladen werden. Momentan ist das „Tanken“ noch gratis.

2013 hatte sich der Gemeinderat ganz bewusst dafür entschieden, das Essen für die Krippen- und Kindergartenkinder, sowie die Schüler in Eigenregie und stets frisch aus regionalen Produkten herzustellen. Man begann in der Küche der Gemeinschaftsschule mit etwa 50 Essen am Tag für die Schüler, die das Mittagsangebot nutzten. Der Mensa-Leiterin Christine Lenz folgte recht schnell als stellvertretende Leiterin Magdolna Schnurr. 2015 erfolgte dann der erste Spatenstich für den Bau der Mensa an der Grundschule Kadelburg. Damit konnte auch das Ganztageskonzept realisiert werden. Das Team wurde weiter aufgestockt mit Jennifer Köpfler und Eva Volk und liefert täglich im Schnitt 200 Essen aus.

Mit der Anschaffung des E-Mobils ist für das Mensa-Team ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. In technischen Fragen werden die Frauen von den Haustechnikern Daniel Rombach und Wolfgang Asal unterstützt. Nun werden die Kinder in Küssaberg nicht nur mit gesundem Essen versorgt, sondern auch noch umweltfreundlich beliefert.