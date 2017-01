Küssaberg MV Kadelburg: Musiker sind gut organisiert

MV Kadelburg begrüßt zwei neue Aktive. Gerd Bercher neuer Vorsitzender Organisation. Ehrungen für treue Probenbesucher.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Küssaberg (hs) Zwar bezeugte der Alb-Bote 1871 den Auftritt der „hiesigen Musik“ zu Ehren heimkehrender Soldaten, doch gilt offiziell 1876 als Gründungsjahr des Musikvereins Kadelburg, als Karl Krämer den Kauf einer großen Trommel ermöglichte. Geschichtliches Kuriosum und berührendes Indiz, wie zielstrebige Menschen ihre Leidenschaft über Generationen weitergeben und das dörfliche Miteinander – nicht nur musikalisch – gestalten.

Wie ideenreich die heutigen Kadelburger Musiker zu Werke gehen, belegte bei der Hauptversammlung der launige Jahresbericht von Bernhard Preis. Bürgermeister Manfred Weber betonte: „Die Gemeinde fühlte sich durch den Bahnanschluss enorm aufgewertet.“ Die Trotte war anlässlich des Jahreskonzertes zur Bahnhofshalle umgebaut worden. Kreative und musikalische Qualität bewies die Abordnung beim Dangstetter Gaudiduell, wo die Kadelburger den Pokal abräumten.

Die Wiederwahl des Vorstandes erfolgte reibungslos. Für Sonja Teufel, die nicht mehr antrat, wurde Gerd Bercher zum Vorsitzenden für den Bereich „Organisatorisches“ gewählt. Der Probenfleiß von Hansjörg König (99 Prozent) wurde ebenso gewürdigt wie jener von Diana König (96 Prozent), Christian Küpfer, Jessica Sauerbeck und Bärbel Bercher (93 Prozent). Letzterer wurde für ihr Engagement in der Jugendausbildung und bei der Kassenführung gedankt, so wie Ines Hegmann für die Verwaltung der Vereinskasse. Durch die Aufnahme von Alexa Bercher und Ramona Groß wächst der Stand der Aktiven auf 35.

Dirigentin Carola Meents, die viele Herausforderungen in der Ausbildung und auch die Betreuung der Bläserklasse an der Grundschule übernommen hat, ferner die zwischenzeitliche Vertretung von Christine Weißenberger bei der „Jugendbänd“, sieht ihre Musiker wohlorganisiert und in einem verlässlichen Umfeld.

Hocherfreut zeigten sich die Vorsitzenden Karin Amann und Christian Küpfer über die zahlreich erschienenen Ehrenmitglieder. Aus ihren Reihen waren sachkundige Vorschläge zur Trockenlegung von Nassstellen im hinteren Bereich des Rhyparks zu vernehmen. Bürgermeister Manfred Weber meinte, die Gemeinde behalte den Rhypark fest im Blick und unternehme das aktuell Mögliche zur Aufwertung.