Küssaberg Lisa und Rolf Bendel verbringen Weihnachten auf Reisen

Lisa und Rolf Bendel haben das Weihnachtsfest zwei Mal auf Reisen verbracht. In Australien feierte das Paar aus Küssaberg im Kreise einer fremden Familie und in Afrika wurde das Fest mit einem großen Grillfest gefeiert. Was sie dabei noch erlebten, lesen Sie hier.

Lisa und Rolf Bendel entflohen keineswegs dem Weihnachtstrubel. "Wir wollten nur drei Monate Australien und einige Jahre später genau so lang auch Südafrika erleben. Dafür boten sich nur die Winterwochen und damit die Weihnachtszeit an", ist von den Globetrottern zu hören, die über diesen Zufall aber doch recht froh sind. So erlebten sie Weihnachten in anderen Ländern, mit anderen Sitten und Traditionen, ohne auf das Wesentliche verzichten zu müssen: Das Miteinander mit netten Menschen.

Sie gestehen zwar, dass in Shorts bei Temperaturen von 30 Grad nicht unbedingt Besinnlichkeit aufkommt, zumal das eigene Weihnachtsgefühl auch eher mit Glockengeläut in Winteridylle verbunden ist. "Aber es waren für uns doch ganz besondere Erlebnisse", erinnert sich Rolf Bendel an den Nationalpark in Südafrika mit dem weihnachtlichen Traditionsessen Truthahn auf dem Tisch und zwei spielenden Elefanten im Blick. In Sydney umarmte der Santa Claus die Gäste aus Deutschland.

"Dort findet Weihnachten in den Familien erst am 25. Dezember statt. An Heilig Abend treffen sich die Arbeitskollegen in Pubs und Restaurants", erzählt Rolf Bendel, der mit Ehefrau Lisa das große Glück hatte, in Australien mit einer Großfamilie Weihnachten zu feiern. Der Kontakt war über einen Arbeitskollegen zustande gekommen. "Die Familie war uns völlig fremd. Wir standen vor der Tür, klingelten – und waren sofort willkommen." Berührungsängste gab es nicht. Drei Tage wurde "reichlich gefeiert", erinnern sich die Globetrotter gerne an das Weihnachtsfest in der Atmosphäre von Bondi Beach.

In Südafrika kamen Lisa und Rolf Bendel mit einem ehemaligen Dangstetter Bürger zusammen, der seit vielen Jahren in Kapstadt lebt. Die Südafrikaner feiern große Braais, Grillfeste, und auch hier ist der eigentliche Festtag der 25. Dezember: "Familie, Freunde und Bekannte – alle kommen zusammen. Wir erlebten ein fröhliches Miteinander auf der Terrasse." Lichtergeschmückte Tannenbäume sind auch in Sydney beliebt, nur: Selbst in der Dunkelheit wollen sie aufgrund der warmen Nächte nicht so richtig wirken. "Da kommen hier in Deutschland beim Anblick der Tannenbäume ganz andere Gefühle auf", sagen Lisa und Rolf Bendel.

In diesem Jahr feiern die Globetrotter Weihnachten zu Hause: Mit ihrer Weltkarte an der Wand und schönen Erinnerungen an 40 Reisen rund um den Globus, womit eigentlich beinahe nur noch so Exotisches wie die Wüste Gobi in der Mongolei offen wäre. Ob das Paar dahin überhaupt will, hat es noch nicht entschieden. Aber Weihnachten in Australien bleibt immer denkbar und auch ein Trip zu den Iguazu-Wasserfällen in Südamerika. Übrigens: Die Küssaberger Bevölkerung darf von dieser Reiselust immer auch profitieren durch Reisevorträge als Powerpoint-Präsentation mit viel Interessantem über Menschen und fremde Kulturen.