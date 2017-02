Küssaberg Leserreporter hält Niedrigpegel im Rhein fest

So wenig Wasser hat Leser-Reporter Rolf Bendel noch nie im Rhein gesehen, wie er in diesem Bild festhält.

Den historisch niedrigen Pegelstand des Rheins hat unser Leser Rolf Bendel aus Küssaberg im Bild festgehalten. Er betont: "Seit mehr als 20 Jahren habe ich in den Monaten Dezember/Januar an derselben Stelle des Rheinuferwegs auf Höhe des Gemeindezentrums Küssaberg Aufnahmen gemacht; in diesem Jahr führt er das geringste Wasser." Im Hintergrund ist die Bergkirche Kadelburg zu sehen. Mittlerweile dürfte der Regen den Pegelstand wieder angehoben haben. Bild: Privat/Bendel