Küssaberg Landfrauen Küssnach sind ein verein für jede Generation

Für die Landfrauen Küssnach engagieren sich Mitglieder von 15 bis 93 Jahren. Die 18-jährige Fabienne Albrecht wurde in der Hauptversammlung zur Schriftführerin gewählt. Was der Verein in diesem Jahr vorhat, erfahren Sie hier.

Küssaberg (tpr) Küssnach hat circa 140 Einwohner. 27 davon sind Mitglied der Landfrauen Küssnach. Und als kleine Besonderheit hat der Verein drei Familien mit jeweils drei Generationen als Mitglieder vorzuweisen. Sprich Oma, Mama und Tochter sind alle Mitglieder. Eine tolle Leistung, die für den Verein spricht.

An der Hauptversammlung begrüßte die Vorstandssprecherin Irene Polland Bürgermeister Manfred Weber sowie die Bezirksvorsitzende von Waldshut-Tiengen, Elisabeth Etspüler. Bei den Wahlen wurden Irene Polland und Astrid Leitner als leitendes Vorstandsteam bestätigt. Nach zwölf Jahren standen Michaela Habermann und Thea Hein nicht mehr zur Wahl und gaben ihre Posten als Beisitzer ab. Man einigte sich, dass ein neuer Beisitzer ausreicht, diese Position übernimmt nun Nicole Leiter. Fabienne Albrecht ist neue Schriftführerin und mit 18 Jahren wohl das jüngste Vorstandsmitglied im Landfrauenverband Waldshut-Tiengen.

Im vergangenen Jahr hatte der Verein sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Es gab also für Ursula Bögi, die an diesem Abend nach sechs Jahren Vorstandsarbeit ihr Amt als Schriftführerin niederlegen will, einiges im Jahresrückblick. Die Landfrauen haben an einer der beliebten Küssaburgführungen teilgenommen mit anschließendem Grillen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde ein zweitägiger Ausflug gemacht. Die Landfrauen fuhren nach Ihringen und waren mit einer Gästeführerin in den dortigen Weinbergen unterwegs. In der Adventszeit hatten sie als Besonderheit zwei Mal eine Märchenerzählerin zu Gast und am vierten Advent haben sie gemeinsam mit den Einwohnern Küssnachs zum Adventskaffee geladen.

Aber auch bei den Veranstaltungen der Küssaberger FEZ waren sie dabei und haben gemeinsam mit dem Sutterhof in Lienheim 25 Kinder betreut. Auch schon traditionell ist der 1. Mai für die Landfrauen. An diesem Tag sind sie immer bei der Feuerwehr mit einer Kaffeestube im Einsatz. Fit halten sich die Landfrauen selbst – sie haben eine eigene Gymnastikgruppe und treffen sich hierfür ab Herbstbeginn bis in den Frühling. "Eine große Herausforderung im vergangenen Vereinsjahr war die Bewirtung einer der Seniorennachmittage im Inselpavillion", sagte Irene Polland. Die Altersspanne des Vereins ist sehr groß. Das jüngste Mitglied ist 15 Jahre alt, das älteste Mitglied 93. Nicht jeder kann zur Bewirtung eines solchen Nachmittages eingesetzt werden. Nun können sie zu Recht stolz sein, den Nachmittag mit Bravour gemeistert zu haben.

Die Aussicht auf das neue Vereinsjahr bleibt vielseitig: beim diesjährigen FEZ wollen die Frauen für die Kinder eine Kräuterwanderung anbieten und weitere Aktivitäten sowie Ausflüge sind in Planung. Aber zunächst wird der 1. Mai mit Kaffee und Kuchen bei der Feuerwehr geplant.