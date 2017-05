Küssaberg Kulturnacht in Küssaberg und im Zurzibiet kennt keine Grenzen

Siebte Aktion der Region Küssaberg und Zurzibiet findet großen Anklang. Angebote auf beiden Seiten des Rheins locken trotz Regen viele Besucher an.

Die siebte grenzüberschreitende Kulturnacht zwischen Küssaberg und dem Zurzibiet hat erneut gezeigt, welches kulturelle Potenzial in der Region steckt und wie gut die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Verständigung funktionieren können. Die rund 110 Angebote lockten trotz Schmuddelwetters hunderte Besucher in die Ateliers, Hallen und andere teils besondere Orte auf beiden Seiten des Rheins. Alleine in der Gemeinde Küssaberg waren etwa 60 Künstler und Gruppen in Kadelburg, Rheinheim, Reckingen und Dangstetten aktiv.

Einer der Höhepunkte war die Showtanzgruppe „Magic Diamonds“ vom Turnverein Dangstetten. Die zehn Tänzerinnen sorgten bei ihren Vorführungen für volle Hallen, viel Applaus und lautstarkes Fordern nach Zugaben. Um Mitternacht zeigten sie ihren verführerischen Mottotanz „Burlesque“. Schon zu Beginn der Kulturnacht hatten die „Shimmy Girls“, eine Bauchtanzgruppe von Mädchen zwischen sechs und sieben Jahren, bei selbstbewussten Auftritten einen tänzerisch-musikalischen Auftakt gewagt und ebenfalls viel Beifall geerntet.

Sehr viele Besucher zog es zur Kunstschmiede Stöckl in Kadelburg, wo mit Wurzelholzkünstler Hubert Dreher, Schmuckherstellerin Marianne Wintermantel, den historischen Scharfrichtern zu Konstanz sowie den Glasbläsern Jochen und Ingrid Anders ein Kunsttreffpunkt entstanden war. In der Schmiede führte Hansjörg Stöckl durch seine Ausstellung, Sohn Christian und Pascal Sackmann fertigten unter den Augen der Besucher Blumenblüten und Schmetterlinge mit Hammer und Amboss aus rot glühendem Eisen. Zahlreiche Maler stellten ihre Werke im Rathaus aus, manche von ihnen führten ihr Wirken vor, zum Beispiel die Fingermalerin Karin Schauer auf dem Dangstetter Marktplatz. Wer wollte, konnte sich auch selbst in ihrer Technik versuchen.

Eröffnet wurde die Kulturnacht mit einer Feierstunde im Ebianum Baggermuseum im schweizerischen Fisibach/Bad Zurzach. Dort hatten sich zahlreiche Künstler, die Organisatoren, geleitet von Priska Vago in Küssaberg und Gabriela Rub in Bad Zurzach sowie Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber und Bad Zurzachs Gemeindeammann Reto S. Fuchs eingefunden. Ebenfalls dabei waren Landrat Martin Kistler und Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) sowie Vertreter der Schweizer Politik. Während eines Podiumsgesprächs zum Thema Kultur sagte Kistler: „Es kommt auf die Begegnung zwischen den Menschen an.“

Es kam nicht nur zu Begegnungen zwischen Künstlern und Besuchern, auch Interessierte gemeinsamer Stilrichtungen kamen an einem der Stände ins Gespräch. Erst im September 2016 wurde die Kulturnacht mit dem „Krug von Bad Zurzach“ ausgezeichnet. Ganz im Sinne der transrheinischen Völkerverständigung weihten die Vertreter beider Gemeinden in der Kulturnacht die historische Rheinfähre zwischen Kadelburg und Bad Zurzach ein.

