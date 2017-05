Küssaberg Küssabergs Hochbauprojekt "Wohnen im Alter" nimmt Gestalt an

Küssabergs Hochbauprojekt "Wohnen im Alter" nimmt Gestalt an

Die geplanten Kosten für die Anlage im Ortszentrum von Kadelburg liegen bei etwa vier Millionen Euro. Geplant sind je zwei Geschosse mit acht barrierefrei nutzbaren Wohnungen. Wenn alles glatt läuft, könnte im Herbst Spatenstich sein.

Küssaberg – Dass das Thema „Wohnen im Alter“ nach wie vor viele Küssaberger Bürger interessiert, war bei der jüngsten Gemeinderatssitzung schnell klar. Alle Stühle für Gäste waren belegt, als die weiterentwickelten Pläne für das „Wohnhaus im Alter“, geplant von Architekt Peter Schanz aus Hohentengen, vorgestellt wurden.

Viele Gespräche haben seit dem vergangenen Herbst mit der Bürgerinitiative e.V. und Peter Schanz stattgefunden. Die Wünsche hat er entsprechend umgesetzt. So zum Beispiel breite Parkplätze in der Tiefgarage, großzügige Kellerräume und im Wohnbereich Wände mit einer guten Schallisolierung. Aktuell ging es darum, von dem Gemeinderat das OK für die Einreichung zum Bauantragsverfahren zu bekommen. Denn mit diesem möchte die Gemeinde auch Zuschüsse beantragen und sich für das Innovationsprogramm "Pflege des Landes Baden-Württemberg" bewerben.

Das Bauprojekt ist so konzipiert, dass im ersten und zweiten Geschoss acht barrierefrei nutzbare Wohnungen entstehen. Im Erdgeschoss soll eine Senioren-Wohngruppe gebildet werden mit bis zu zwölf Plätzen. Eine Pflegestufe soll kein Hinderungsgrund sein, Mitglied der Wohngemeinschaft in der Trottenstraße zu werden. Auch ist ein öffentlicher Teil geplant, als Anlaufstelle für Küssabergs Senioren. Ziel soll sein, die Anlage erlös- und kostenneutral betreiben zu können. Das Wohnen in der Anlage erfolgt auf Mietbasis. Bewerber hierfür hat die die Gemeinde schon und führt eine Liste über alle Interessenten. Zusagen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Für Küssaberg handelt es sich um das größte Hochbauprojekt seit Gründung der Gemeinde.

Aktuell liegen die geplanten Kosten hierfür bei circa vier Millionen Euro – inklusive Außenanlage. Umgerechnet auf eine Gesamtnutzfläche von 1693 Quadratmeter ist das eine gute Kalkulation und wie Architekt Peter Schanz hinwies „ist die Luft raus“ bezüglich Einsparungen.

Wenn alles optimal läuft, könnte im kommenden Herbst Spatenstich sein. Der Gemeinderat stimmte dem Projekt, wie vorgestellt zu, so dass Architekt Peter Schanz nun den Bauantrag vorbereiten kann. Bürgermeister Manfred Weber dankte allen Beteiligten für die gute Vorarbeit.