Küssaberg Küssaberger Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Ferienprogramm

Natasha Döring und Silvia Schindler vom Kinder- und Jugendbüro haben dieses Jahr viel zu bieten. Ein abwechslungsreiches und naturnahes Programm mit Zeltlager lockt. Außerdem wird für drei Wochen eine Ganztagesbetreuung für 25 Kinder geboten.

Langweilig wird es den Küssaberger Kindern in den Ferien sicher nicht. Natasha Döring und Silvia Schindler vom Kinder- und Jugendbüro wollen an die Erfolge aus dem letzten Sommer anknüpfen und haben dieses Jahr sogar noch etwas mehr zu bieten.

Zunächst sind in diesem Jahr die Betreuungszeiten der Schulkinder angepasst an die Schließzeiten der Küssaberger Kindergärten. Diese Anregungen der Eltern haben die beiden Frauen gerne sofort umgesetzt. Bis zu 25 Kinder werden drei Wochen lang in der Ganztagesbetreuung viel erleben. Das Team hatte bereits im vergangenen Sommer bewusst den Standort jede Woche gewechselt. In der ersten Woche sind die Kinder in der Kadelburger Schulsporthalle, in der zweiten Woche im Ettikoner Waschhäusle und in der dritten Woche in der Waldhütte in Reckingen. „Jeder Ort bietet unterschiedliche Möglichkeiten und wird durch das geplante Angebot an Aktivitäten ergänzt“, sagt Natasha Döring.

Zusätzlich wird in diesem Zeitraum auch das Fez-Programm von den Vereinen angeboten. Erstmals dabei ist in diesem Jahr Roland Mülhaupt von der Galerie RM Mülhaupt aus Dangstetten. Er wird mit den Kindern Nistkästen bauen. Ansonsten reicht das Programm von sportlichen Aktivitäten, einer Kräuterwanderung, Heutiere basteln oder Blumengestecke entwerfen, dem Bärenhospital und der Oldi-Traktorenclub lädt wieder zur beliebten Fahrschule ein. Ein Musikworkshop wird ebenfalls angeboten.

Insgesamt nutzen 74 Kinder das vielseitige Angebot. Die Kinder, die während des Programms in der Ganztagesbetreuung sind, werden zu den Angeboten begleitet und wieder abgeholt. Neu im Programm ist in diesem Jahr das Zeltlager in Reckingen. Einige Kinder hatten im letzten Jahr den Wunsch geäußert, auch mal über Nacht bleiben zu können. „Das lasse ich mir nicht zweimal sagen“, meint Natasha Döring und freut sich, dass tatsächlich die angebotenen Plätze innerhalb von wenigen Tagen ausgebucht waren.

Ursprünglich waren es 20 Plätze. Mittlerweile sind es 24 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren. Gezeltet wird auf dem Zeltplatz vor dem Schwimmbad Reckingen. Extra für die Woche wurde eine große Jurte als Gemeinschaftszelt für das abendliche Lagerfeuer angeschafft. Kombiniert mit dem direkt anschließenden Schwimmbad und einem Naturnahem Programm wird es sicher eine tolle Woche für die Kinder.