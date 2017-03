Küssaberg Küssaberg will Impulse für den Tourismus schaffen

Die Gemeinde erhält vom Land 216 000 Euro Zuschuss für eine zentrale Anlaufstelle für Touristen. Der Baubeginn neben dem Gemeindezentrum ist für Herbst geplant. Weitere Angebote wie Parcours für Jugendliche sind ebenfalls geplant.

Küssaberg – Seit einiger Zeit überlegen die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat, wie sich die Gemeinde zukunftsorientiert dem Tourismus präsentieren sollte. Jetzt wird die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle in Angriff genommen, die insgesamt mit rund 640 000 Euro veranschlagt ist. Baubeginn soll im Herbst sein.

Gerade für die naturbegeisterten Urlauber und für Familien hat Küssaberg viel zu bieten. Bedeutende Wanderwege auf dem Höhenzug oder am Rhein, die beliebten Kanu- und Rafting-Touren, das familienfreundliche Freibad in Reckingen und der Mehrgenerationsplatz \"Bädle\" in Rheinheim, nicht zuletzt die Radwander-Wege. Und genau diese brachten Küssaberg den Zuschlag für den sechsstelligen Zuschuss aus dem Tourismusförderprogramms des Landes. Die Idee reifte mit dem Besuch von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer im vergangenen Juli, der die optimale Lage der Gemeinde am 3Welten-Radweg gefiel.

Bereits vor Monaten wurde im Gemeinderat diskutiert, wie man am besten eine zentrale Versorgungs- und Anlaufstelle direkt am Fernradweg für die Touristen schaffen kann, die täglich durch die staatlich anerkannten Erholungsorte Rheinheim und Kadelburg fahren und zukünftig nicht nur kurz anhalten sollen. Die Lage neben dem Gemeindezentrum erschien dem Gemeinderat sowie Bürgermeister Weber optimal, und man beauftragte das Planungsbüro Burkhard-Sandler, einen Vorschlag zu erarbeiten. Das daraus entstandene Gesamtprojekt wurde mit rund 640 000 Euro veranschlagt.

Neben Erholungsmöglichkeiten soll eine Fahrradwartungsstation entstehen, ein Parcours für Kinder und Jugendliche, eine neue Weganbindung zum Rheinwanderweg – um nur ein paar Stichwörter des innovativen Plans zu nennen. Die angrenzende Minigolf-Anlage soll mit einer Neugestaltung inklusive Kiosk-Betrieb zusätzlich zum Verweilen in Küssaberg einladen. Der Landtagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) war ebenfalls von dem Projekt überzeugt und setzte sich für die Gemeinde bei dem zuständigen Ministerium ein.

Bürgermeister Weber kommentierte zufrieden: \"Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer Gemeinde in Richtung zukunftsfähigem und naturnahem Tourismus; jetzt müssen die Chancen von allen Beteiligten genutzt werden.\" Zunächst wird sich aber der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen mit dem Thema befassen und die nächsten Schritte besprechen. Aus Sicht des Bürgermeisters kann schon im Herbst 2017 der Baubeginn starten, so dass mit einer Fertigstellung in 2019 zu rechnen wäre.

Landesförderung

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat im Haushalt rund 13 Millionen für die Tourismusförderung vorgesehen. Küssaberg hat sich erstmals um Mittel aus dem Programm beworben und 216 000 Euro zugesagt bekommen. 2016 waren es im ganzen Land rund 52 Millionen Übernachtungen. Die Übernachtungszahlen in der Gemeinde sind von einst 50 000 auf 20 000 zurück gegangen, einen Großteil machen Monteure aus. Ein wichtiger Grund für den Rückgang war der Wegfall der Zuzahlung durch die Krankenkassen für den Besuch der Therme in Bad Zurzach.