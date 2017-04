Küssaberg Küssaberg unterstützt die Pläne der Alemannenschule für eine gymnasiale Oberstufe

Eine Sekundarstufe II an der Alemannenschule in Wutöschingen wird von der Gemeinde Küssaberg und auch vom Gemeinderat als Chance gesehen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In seiner jüngsten Sitzung wurde der Gemeinderat Küssaberg von Bürgermeister Manfred Weber über den aktuellen Stand des Antrags der Alemannenschule Wutöschingen auf Einrichtung einer Sekundarstufe II informiert. Die im Jahr 2012 entstandene Gemeinschaftsschule in Wutöschingen hat neben Konstanz die Chance, eine Sekundarstufe II einzurichten und somit Schülern mit Gymnasial-Empfehlung eine weitere Möglichkeit für das Abitur zu bieten. Gerade für die Küssaberger Gemeinschaftsschüler wäre es eine Bereicherung, ist sich die Gemeinde sicher. Denn durch die Einrichtung verbessern sich die Anschlusschancen nochmals deutlich ohne, dass dadurch das seit mehreren Jahren bewährte individuelle Lernen aufgegeben werden müsste.

Rektorin Sylvia Nikolai ist sich sicher, dass „selbstständiges Arbeiten lernen sehr wichtig für das spätere Studium“ ist. Aktuell hat die Gemeinschaftsschule bereits zwei Gymnasial-Lehrer im Kollegium. Dies ist ein wichtiger Punkt für die mögliche Weiterentwicklung der Schule. Im Durchschnitt erhalten 20 Küssaberger Kinder pro Jahrgang nach der Grundschule eine Gymnasial-Empfehlung. So mancher geht trotzdem auf eine Realschule und macht dann eventuell im Anschluss daran auf einem Fach-Gymnasium sein Abitur.

Kritikpunkte am Vorhaben

Ansonsten entscheiden sich momentan die Schüler zwischen dem Klettgau- und dem Hochrhein-Gymnasium. Diese sehen eine Sekundarstufe II in Wutöschingen kritischer, da sie befürchten, dass die eigenen Schülerzahlen dadurch rückläufig werden. Dies könnte unter anderem eine Einschränkung der Fächervielfalt zur Folge haben. Bürgermeister Manfred Weber sieht die Zusammenarbeit mit Wutöschingen als Chance für Küssaberg und den Landkreis und merkt optimistisch an: „Ich sehe hier kein Schulsterben wegen 60 Plätzen“.

Ulrike von Roth, Gemeinderatsmitglied (CDU) sprach die aktuell schlechte Busverbindung von Küssaberg nach Wutöschingen an und fragte, wie die Schüler dann in die Schule kommen sollen. Bürgermeister Weber informierte, dass auch dies bereits ein Thema war. Die Südbadenbus GmbH würde die Entwicklung unterstützen. Ab fünf Kindern aus einer Gemeinde wird eine Möglichkeit geboten werden, die Schüler nach Wutöschingen zu bringen. Abschließend beschloss der Gemeinderat einstimmig, sich für die Sekundarstufe II an der Alemannenschule Wutöschingen auszusprechen. Die endgültige Entscheidung wird das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport treffen.